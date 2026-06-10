Україна припустилася помилки та має її виправити, – Сікорський про скандал через УПА

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна має виправити помилку, пов’язану з присвоєнням одному з підрозділів ЗСУ найменування "Героїв УПА". У Варшаві вважають, що це стало причиною нового загострення у польсько-українських відносинах.

Про це політик заявив на пресконференції, яку цитує TVP Info.

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Як прокоментував суперечку через УПА Сікорський?

Під час спілкування з журналістами Сікорський наголосив, що офіційна позиція Варшави залишається незмінною. За його словами, Польща очікує від України перегляду рішення, яке викликало негативну реакцію серед частини польського суспільства та політичного середовища.

Прошу керуватися заявою голови Кабінету міністрів про те, що це Україна припустилася помилки, і ми очікуємо, що саме Україна виправить цю помилку,

– заявив глава польського МЗС.

Скандал розгорівся після того, як наприкінці травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів українського війська почесного найменування "Героїв УПА". В указі зазначалося, що рішення ухвалене з урахуванням бойових заслуг підрозділу та з метою відновлення історичних традицій українського війська.

Після цього рішення в Польщі пролунала хвиля критики з боку низки політиків. Зокрема, раніше негативно про нього висловлювалися президент Польщі Кароль Навроцький та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

У Варшаві наголошують, що діяльність Української повстанської армії залишається надзвичайно чутливою темою через різне трактування історичних подій у двох країнах.

Водночас Сікорський виступив проти заяв окремих представників польської опозиції, які на тлі скандалу вдалися до критики громадян польсько-українського походження, що працюють у державних структурах. Зокрема, глава МЗС назвав "скандальними" слова віцепрезидента партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека, який розкритикував заступника міністра освіти Польщі Анджея Шептицького.

Причиною стала заява останнього, який порівняв бійців УПА з польськими антирадянськими підпільниками. Сікорський наголосив, що подібна риторика є небезпечною для польського суспільства та суперечить демократичним цінностям держави.

Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження, і я вважаю, що такі націоналістичні випади – це відродження привидів найтемніших сторінок польської історії. Сподіваюся, що співвітчизники не дадуть себе обдурити,

– зазначив очільник МЗС.

Попри новий виток історичних суперечок, польська влада наголошує, що підтримка України у протистоянні російській агресії залишається незмінною.

Що ще відомо про цей скандал?

Антиукраїнські настрої в Польщі посилюються, а скандал навколо присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА" став лише черговим приводом для критики України.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в коментарі для 24 Каналу. За його словами, проблема значно глибша за історичні суперечки та пов’язана зі зміною суспільних настроїв у Польщі. Експерт вважає, що негативне ставлення до українських мігрантів дедалі частіше проявляється через дискусії навколо Волинської трагедії та діяльності УПА.

Фесенко зазначив, що історичні питання використовуються як інструмент для висловлення невдоволення українцями. Водночас він наголосив, що емоційна відповідь з боку України лише погіршить ситуацію та посилить напругу між державами.

На його думку, найкращим виходом зараз є зменшення публічних суперечок довкола чутливих історичних тем. Політолог також припустив, що напруження у польсько-українських відносинах може зростати й надалі, особливо якщо до влади повернеться партія "Право і Справедливість".

За його оцінкою, саме Польща потенційно може стати однією з головних країн, які створюватимуть Україні додаткові труднощі на шляху до вступу в Європейський Союз.