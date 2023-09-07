Маск відключив Starlink на фронті: ЗСУ втратили зв’язок під час контрнаступу у 2022 – Reuters

Ілон Маск восени 2022 року наказав відключити роботу супутникового зв’язку Starlink у Херсонській області, що майже зірвало контрнаступ ЗСУ. Це вплинуло на хід бойових дій на стратегічно важливих територіях.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Американський мільярдер Ілон Маск восени 2022 року частково зірвав український контрнаступ, наказавши відключити роботу супутникового зв'язку Starlink на тимчасово окупованих територіях.

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Ілон Маск втрутився у хід війни

Як з’ясувало агентство, Маск особисто доручив старшому інженеру SpaceX припинити покриття в таких районах, як Херсонська область – саме там на той момент Збройні Сили України намагалися прорвати російську оборону. За словами одного з інженерів, команда отримала чітку вказівку: "Ми повинні це зробити". У результаті було вимкнено щонайменше сотню терміналів Starlink.

Через це українські війська несподівано залишилися без зв’язку: відключилися дрони-розвідники, ускладнилася координація артилерії, а військові на передовій не могли оперативно реагувати на дії окупантів. За словами одного з військовослужбовців, які спілкувалися з журналістами Reuters, "оточення повністю застопорилося", і ЗСУ не змогли оточити російські сили в Бериславі Херсонської області.

Попри те, що Україна все ж згодом звільнила Берислав і Херсон, цей епізод став першим відомим випадком, коли Маск цілеспрямовано обмежив доступ до супутникового інтернету на полі бою.

Це рішення шокувало частину співробітників Starlink і фактично змінило перебіг фронту, дозволивши Маску вплинути на хід війни,

– цитує агентство одне зі своїх джерел.

Ці дані суперечать публічним заявам самого Ілона Маска. У попередніх інтерв’ю та постах він наполягав: "Ми б ніколи так не вчинили". На запити Reuters сам Маск та інженер, який отримав наказ, не відповіли. У SpaceX заявили, що інформація агентства "неточна" і відмовилися надати додаткові пояснення.

Водночас три співрозмовники Reuters припускають, що рішення мільярдера було зумовлене страхом перед можливою ядерною ескалацією з боку Росії. Один із них повідомив, що відключення сталося 30 вересня 2022 року, інші двоє згадують про той же період.

Українські запити – без відповіді

Попри звернення українських чиновників до Пентагону, пояснень майже не надходило. Ані Офіс Президента, ані Міністерство оборони України не прокоментували ситуацію.

Наразі Reuters не вдалося встановити точну географію збою, але джерела підтверджують, що це стосувалося новоокупованих районів.

Це не перший скандал навколо Starlink. У 2023 році CNN повідомляв, що Маск заборонив увімкнути зв’язок над Кримом, щоб зірвати атаку ЗСУ на Чорноморський флот. Сам Маск тоді заявив, що Starlink там не був активований і що не хотів "стати співучасником акту війни".

Крім того, у 2023-му президентка SpaceX Гвінн Шотвелл визнала: компанія обмежила використання Starlink для "наступальних цілей" України. Щоправда, вона не уточнила, чи йдеться саме про випадок із Херсонщиною.