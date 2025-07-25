Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Американский миллиардер Илон Маск осенью 2022 года частично сорвал украинское контрнаступление, приказав отключить работу спутниковой связи Starlink на временно оккупированных территориях.

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Илон Маск вмешался в ход войны

Как выяснило агентство, Маск лично поручил старшему инженеру SpaceX прекратить покрытие в таких районах, как Херсонская область – именно там на тот момент Вооруженные Силы Украины пытались прорвать российскую оборону. По словам одного из инженеров, команда получила четкое указание: "Мы должны это сделать". В результате было отключено не менее сотни терминалов Starlink.

Из-за этого украинские войска неожиданно остались без связи: отключились дроны-разведчики, усложнилась координация артиллерии, а военные на передовой не могли оперативно реагировать на действия оккупантов. По словам одного из военнослужащих, которые общались с журналистами Reuters, "окружение полностью застопорилось", и ВСУ не смогли окружить российские силы в Бериславе Херсонской области.

Несмотря на то, что Украина все же впоследствии освободила Берислав и Херсон, этот эпизод стал первым известным случаем, когда Маск целенаправленно ограничил доступ к спутниковому интернету на поле боя.

Это решение шокировало часть сотрудников Starlink и фактически изменило ход фронта, позволив Маску повлиять на ход войны,

– цитирует агентство один из своих источников.

Эти данные противоречат публичным заявлениям самого Илона Маска. В предыдущих интервью и постах он настаивал: "Мы бы никогда так не поступили". На запросы Reuters сам Маск и инженер, который получил приказ, не ответили. В SpaceX заявили, что информация агентства "неточная" и отказались предоставить дополнительные объяснения.

В то же время три собеседника Reuters предполагают, что решение миллиардера было обусловлено страхом перед возможной ядерной эскалацией со стороны России. Один из них сообщил, что отключение произошло 30 сентября 2022 года, другие двое упоминают о том же периоде.

Украинские запросы – без ответа

Несмотря на обращение украинских чиновников в Пентагон, объяснений почти не поступало. Ни Офис Президента, ни Министерство обороны Украины не прокомментировали ситуацию.

Сейчас Reuters не удалось установить точную географию сбоя, но источники подтверждают, что это касалось новооккупированных районов.

Это не первый скандал вокруг Starlink. В 2023 году CNN сообщал, что Маск запретил включить связь над Крымом, чтобы сорвать атаку ВСУ на Черноморский флот. Сам Маск тогда заявил, что Starlink там не был активирован и что не хотел "стать соучастником акта войны".

Кроме того, в 2023-м президент SpaceX Гвинн Шотвелл признала: компания ограничила использование Starlink для "наступательных целей" Украины. Правда, она не уточнила, идет ли речь именно о случае с Херсонщиной.