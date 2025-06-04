У Польщі спалахнув скандал: біля кордону з Україною знайшли зенітки без нагляду

На території Польщі виявили зенітні комплекси, які перебували без охорони. Як виявилося, зброю мали передати Україні. З Ляшків до українського кордону всього 17 кілометрів по прямій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Деталі скандалу із зенітками в Польщі

У міністерстві оборони Польщі заявили: контейнери з боєприпасами та зброєю, знайдені в місті Ляшки в Підкарпатському регіоні, не є власністю польської армії.

"Відповідні служби здійснюють охорону місця та обладнання", – додали там.

Журналісти встановили, що одна з приватних компаній мала транспортувати зенітні системи до України. Та не зробила цього з незрозумілих причин.

Обладнання зберігали на складах поблизу кордону. Певний час його охороняли, та потім зброя залишилася практично без нагляду.

Показуємо на карті Ляшки в Польщі, де знайшли зенітки

Служби зафіксували зброю, залишену без нагляду в ангарі на території аеропорту в Підкарпатті. Обладнання не належить польській армії. Воно надходить від приватної організації, яка має ліцензію на торгівлю зброєю,

– підтвердив Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спеціальних служб.

Він сказав, що там була зенітна зброя та "якісь пускові установки". Та скандал спалахнув тому, що склад не охороняли.

Прокуратура Перемишля проводить розслідування на основі інформації Агентства внутрішньої безпеки – про неналежне поводження зі зброєю та боєприпасами. Тривають заходи щодо встановлення джерела зброї та одержувача.