Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
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Детали скандала с зенитками в Польше
В министерстве обороны Польши заявили: контейнеры с боеприпасами и оружием, найденные в городе Ляшки в Подкарпатском регионе, не являются собственностью польской армии.
"Соответствующие службы осуществляют охрану места и оборудования", – добавили там.
Журналисты установили, что одна из частных компаний должна была транспортировать зенитные системы в Украину. Но не сделала этого по непонятным причинам.
Оборудование хранили на складах вблизи границы. Некоторое время его охраняли, но потом оружие осталось практически без присмотра.
Показываем на карте Ляшки в Польше, где нашли зенитки
Службы зафиксировали оружие, оставленное без присмотра в ангаре на территории аэропорта в Подкарпатье. Оборудование не принадлежит польской армии. Оно поступает от частной организации, которая имеет лицензию на торговлю оружием,
– подтвердил Яцек Добжинский, представитель министра-координатора специальных служб.
Он сказал, что там было зенитное оружие и "какие-то пусковые установки". Но скандал вспыхнул потому, что склад не охраняли.
Прокуратура Перемышля проводит расследование на основе информации Агентства внутренней безопасности – о ненадлежащем обращении с оружием и боеприпасами. Продолжаются мероприятия по установлению источника оружия и получателя.