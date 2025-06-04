Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Детали скандала с зенитками в Польше

В министерстве обороны Польши заявили: контейнеры с боеприпасами и оружием, найденные в городе Ляшки в Подкарпатском регионе, не являются собственностью польской армии.

"Соответствующие службы осуществляют охрану места и оборудования", – добавили там.

Журналисты установили, что одна из частных компаний должна была транспортировать зенитные системы в Украину. Но не сделала этого по непонятным причинам.

Оборудование хранили на складах вблизи границы. Некоторое время его охраняли, но потом оружие осталось практически без присмотра.

Показываем на карте Ляшки в Польше, где нашли зенитки

Службы зафиксировали оружие, оставленное без присмотра в ангаре на территории аэропорта в Подкарпатье. Оборудование не принадлежит польской армии. Оно поступает от частной организации, которая имеет лицензию на торговлю оружием,

– подтвердил Яцек Добжинский, представитель министра-координатора специальных служб.

Он сказал, что там было зенитное оружие и "какие-то пусковые установки". Но скандал вспыхнул потому, что склад не охраняли.

Прокуратура Перемышля проводит расследование на основе информации Агентства внутренней безопасности – о ненадлежащем обращении с оружием и боеприпасами. Продолжаются мероприятия по установлению источника оружия и получателя.