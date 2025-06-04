Несмотря на эти заявления, будущая поддержка Украины будет зависеть от того, каким президентом он решит быть – президентом прошлого или будущего. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

Смотрите также Заявления о Волыни, бокс и польская мафия: кто такой Кароль Навроцкий и что говорил об Украине

Продолжит ли Польша поддерживать Украину

Политолог отметил, что во время Волынской трагедии жертвы были с обеих сторон – как с украинской, так и с польской. Вопрос в другом: хотим ли мы считать жертв прошлого, или осознаем, что недружественные шаги сегодня могут повлечь новые жертвы – уже в будущем. Если Украина ослабнет, Россия придет в Польшу, и тогда счет пойдет на миллионы.

Для президента Навроцкого это – выбор: быть президентом прошлого или президентом будущего,

– отметил Давидюк.

Выйдя из избирательной кампании, но фактически оставаясь в ней из-за риторики, которая раскалывает, он рискует навредить не только Украине, но и самой Польше. Ведь сегодня украинцы – одна из главных движущих сил польской экономики.

Так, Польша помогала Украине. Она стала логистическим хабом для американского оружия, идущего в Украину. Это признается и ценится. Но следует откровенно сказать: Польша тоже выиграла – модернизировала армию, передав нашему государству старую технику и получив от США новую.

Кроме того, пока Украина воюет, Польша имеет время укрепить собственную безопасность, в частности создать систему противовоздушной обороны, которой до сих пор не имела. Сами поляки признают: им нужно не менее пяти лет.

Поэтому получается, что Украина все это время должна воевать, а они будут колоть нам в спину и говорить: "Поговорим о Волынской трагедии"?!

– подчеркнул Николай Давидюк.

Но вместо этого можно вспомнить события не такого уж и далекого прошлого – например, как польские фермеры высыпали украинское зерно. Они, кстати, были одними из главных партнеров Навроцкого в коалиции, которая помогла ему одержать победу во втором туре.

Конечно, можно играть в дешевую маргинальную политику и снова говорить об истории. Но настоящая история пишется сейчас – кровью украинских героев, которые защищают не только свою землю, но и Польшу и всю Европу от российской агрессии.

Политолог считает, что новая страница в отношениях между Украиной и Польшей – это хорошо. Новый президент – это всегда новая надежда. Но нужно работать дальше ради общего блага и будущего, а не раздувать конфликты прошлого, которые могут стать причиной новых трагедий.

Экс-президент Польши Анджей Дуда намерен обсудить с новоизбранным лидером Каролем Навроцким перспективы польско-украинских отношений, выражая стремление к дальнейшему сотрудничеству между странами.