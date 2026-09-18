"Втратимо територію, але не душу": між Навроцьким та Туском виникла публічна суперечка

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна може втратити територію, але не втратить свою Батьківщину. Прем'єр-міністр Дональд Туск відповів главі державі.

Туск публічно відповів президенту Польщі у соцмережі X.

Що відомо про публічну суперечку посадовців?

Причиною суперечок став виступ польського президента Кароля Навроцького у місті Влодава з нагоди 87-ї річниці радянського вторгнення. Під час промови він заявив, що поляки можуть віддати територію, але ніколи не віддадуть Батьківщину. Згодом цю цитату окремо опублікували на його офіційній сторінці в соцмережі X.

Частині громадян таке формулювання відверто не сподобалося. У коментарях під дописом люди почали запитувати, які саме землі президент зібрався віддавати, та жартувати про можливі домовленості з російським диктатором щодо міст Люблін і Жешув.

Не оминув увагою цю ситуацію і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який жорстко розкритикував слова Навроцького.

Пане президенте, пропоную видалити цей допис. Ми не збираємося віддавати жодного клаптика нашої території,

– наголосив очільник польського уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що має численні сигнали про підготовку Росії до нової ескалації. За його словами, найближчі 7 – 8 місяців, зокрема осінь і зима, можуть стати складним періодом для безпеки України, Польщі та всього регіону.

Туск зазначив, що Росія, за наявною у Польщі інформацією, серйозно готується до підвищення напруженості як у війні проти України, так і в ширшому регіоні.

Зазначимо, Директор ЦРУ Джон Реткліфф таємно відвідав Москву, щоб передати Кремлю попередження щодо можливих атак на країни НАТО та закликати Росію переглянути військову й економічну підтримку Ірану.