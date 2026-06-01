У Польщі вимагають, щоб Зеленський вибачився перед Навроцьким

У президента Польщі Кароля Навроцького заявили, що український президент має перепросити перед польським лідером. З такою позицією виступив Марцін Пшидач, голова Бюро міжнародної політики.

Деталі передає RMF24.

У Польщі вимагають вибачень від Зеленського

Представник країни вважає, що Зеленський повинен зателефонувати Каролю Навроцькому та вибачитися. А все тому, що 26 травня ухвалив рішення надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України почесне найменування "імені Героїв УПА".

Президент Зеленський, імовірно, повинен зателефонувати президенту Польщі та, по-перше, вибачитися, а по-друге, пояснити всю цю напруженість,

– висловився Пшидач.

На його думку, рішення Зеленського "може бути пов'язане із запланованими виборами в Україні та бажанням українського президента побудувати власний політичний наратив. А також "розділити польську політичну сцену".

Сам Навроцький хоче позбавити Зеленського Ордена Білого Орла, який тодішній президент Анджей Дуда надав лідеру України в 2023 році. Втім, це рішення має підписати чинний прем'єр Польщі Дональд Туск, а він проти.

"Це була б блокада. Я не можу собі цього уявити, з поваги до сотень тисяч убитих поляків та їхніх родин. Я думаю, що Дональд Туск має мати базове розуміння цього питання і стане не на бік так званих героїв УПА, а на бік польських жертв", – сказав Пшидач.

Також він пригрозив, що "певні елементи можна змінити" в допомозі Україні. Тобто, імовірно, зменшити обсяги підтримки.

Іще запропонував повернутися до законопроєкту Навроцького про покарання за "пропаганду бандеризму", який у 2025 році не підтримав Сейм.