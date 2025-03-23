Республіканці стурбовані заявами Маска, тож вимагають у Трампа обмежити мільярдера, – NBC News

Голова Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск у своїх висловлюваннях часто суперечить обіцянкам Дональда Трампа, зокрема щодо соціального страхування. Тож союзники американського президента занепокоєні.

Вони сумніваються в тому, чи варто мільярдерові продовжувати давати так багато інтерв'ю ЗМІ. Про це пише NBC News із посиланням на чотирьох знайомих із цим питанням людей, передає 24 Канал.

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"Потенційно проблематичні" коментарі Маска

Після свого обрання Трамп пообіцяв не торкатися соціального страхування, окрім як для того, аби зробити його більш ефективним. Проте нещодавно Маск, який має "величезну владу" в скороченні державних витрат, критично прокоментував програму, назвавши її "найбільшою фінансовою пірамідою всіх часів".

Це занепокоїло республіканців, союзників президента США в корпораціях і Конгресі, тож вони буцімто повідомили Білому дому і навіть безпосередньо Трампу – потрібно або прибрати Маска з ефіру повністю, або прописати за сценарієм його виступи.

Джерела NBC News в Білому домі з розумінням ставляться до думки деяких республіканців про те, що коментарі мільярдера про соціальне забезпечення "потенційно проблематичні" і такі, що "викликають занепокоєння у деяких людей похилого віку".

Якщо вони чують в новинах, що Ілон Маск говорить про те, що ми повинні щось зробити з соціальним забезпеченням, – звичайно, це може викликати певне занепокоєння. Але єдине, про що вони повинні турбуватися, це про те, що говорить президент США, і що він робить,

– йдеться в повідомленні.

До слова, ініційовані DOGE під керівництвом Маска масові звільнення сповільнили процес видачі дозволів на нові енергетичні проєкти, що також суперечить обіцянкам Трампа.