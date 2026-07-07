Від танків до ракет для Patriot: Польща почала розкривати дані про військову допомогу Україні

Польща вперше розкрила детальні дані про військову допомогу Україні, надану з початку повномасштабної війни. У Варшаві заявили, що загальна вартість переданого озброєння та підтримки сягнула 16,55 мільярда злотих.

Про це пише видання Rzeczpospolita з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.

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Що відомо про допомогу Польщі?

За словами очільника оборонного відомства, у 2022–2023 роках Польща передала озброєння на суму близько 15 мільярдів злотих, а решта допомоги надійшла вже протягом 2024–2026 років.

Сьогодні розпочався процес оприлюднення інформації про пожертви, він займе деякий час – тоді я зможу надати всі точні дані, але вже сьогодні не бракує значущих даних. Ми робимо це не тому, що нас у чомусь викрили, а тому, що пишаємося тим, яку допомогу надаємо Україні,

– Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Польщі.

Підтримка України здійснюється за кількома основними напрямками. Окрім безпосередньої передачі техніки та обладнання у користування, Польща забезпечує навчання українських військовослужбовців. Третім важливим вектором є безперервне функціонування логістичного хабу на базі аеропорту "Жешув-Ясенка", а також гарантування безпеки залізничних та автомобільних маршрутів.

Яку зброю Польща передала Україні у 2022 – 2023 роках?

У період 2022–2023 років Варшава передала Києву значний арсенал важкої техніки та авіації. Серед переданого озброєння:

Танки Т-72, ПТ-91 та Leopard 2A4;

Броньовані транспортери та бойові машини піхоти Rosomak, БРДМ і БВП-1;

Самохідні артилерійські установки AHS Krab, 2С1 "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню БМ-21, а також 120-мм і 60-мм міномети;

Винищувачі МіГ-29, вертольоти Мі-24, безпілотні літальні апарати Warmate та FlyEye;

Засоби протиповітряної оборони: зенітний ракетний комплекс С-200 "Вега", пускові установки С-125СК "Нева", зенітні комплекси ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗСУ-23-2 та зенітні ракетні комплекси "Оса" разом із ракетами.

Окрім цього, постачалися ракети для комплексів "Куб", танкові, артилерійські та мінометні боєприпаси, карабіни Grot, ПКМ, АКМС, СВД та особисте спорядження для бійців.

Коментуючи закиди щодо якості техніки, Косіняк-Камиш підкреслив, що дехто намагається представити, ніби це було лише вживане радянське обладнання. Проте, за його словами, не існує такого обладнання, яке не використовується, і навіть танки старих моделей, як-от Т-72 чи PT-91, досі слугують для навчання військовослужбовців.

Як змінилася допомога Варшави з 2024 року?

Починаючи з 2024 року, Польща виділила на військову допомогу Україні близько 1,55 мільярда злотих (приблизно 410 мільйонів доларів). До цього пакету увійшли ракети PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot, безпілотники ScanEagle, ракетні снаряди, авіаційні бомби, протитанкові керовані ракети, снаряди для гранатометів, а також апаратура, оснащення та запасні частини для авіаційної, бронетехніки та зенітних систем С-125.

Міністр оборони також спростував чутки про те, що Польща нібито поступилася Україні своєю чергою на американських заводах для отримання ракет до Patriot, назвавши це брехнею. Він запевнив, що країна й надалі рішуче підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією.

Варто зазначити, що на саміті НАТО в Анкарі Польща не планує брати на себе нові фінансові зобов'язання щодо України, оскільки, за словами прем'єра Дональда Туска, країна несе значний тягар з охорони східного кордону ЄС у мирний час.

Нагадаємо, питання фінансової та військової підтримки залишається актуальним і для інших партнерів України. Зокрема, як раніше писали журналісти, США досі не витратили майже мільярд доларів допомоги Україні. Згідно зі звітом аудиторів Operation Atlantic Resolve за перший квартал 2026 року, близько 910 мільйонів доларів за програмою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) стали недоступними для нових контрактів через завершення термінів, проте ці кошти не згорять і можуть бути використані протягом наступних п'яти років для покриття додаткових витрат за вже підписаними угодами.