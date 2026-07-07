Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша.

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Что известно о помощи Польши?

По словам главы оборонного ведомства, в 2022–2023 годах Польша передала вооружение на сумму около 15 миллиардов злотых, а остальная помощь поступила уже в течение 2024–2026 годов.

Сегодня начался процесс обнародования информации о пожертвованиях, он займет некоторое время – тогда я смогу предоставить все точные данные, но уже сегодня не хватает значимых сведений. Мы делаем это не потому, что нас почему-то уличили, а потому, что гордимся той помощью, которую оказываем Украине,

– Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши.

Поддержка Украины осуществляется по нескольким основным направлениям. Помимо непосредственной передачи техники и оборудования в пользование, Польша обеспечивает обучение украинских военнослужащих. Третьим важным направлением является непрерывное функционирование логистического хаба на базе аэропорта "Жешув-Ясенка", а также обеспечение безопасности железнодорожных и автомобильных маршрутов.

Какое оружие Польша передала Украине в 2022–2023 годах?

В период 2022–2023 годов Варшава передала Киеву значительный арсенал тяжелой техники и авиации. Среди переданного вооружения:

Танки Т-72, ПТ-91 и Leopard 2A4;

Бронированные транспортеры и боевые машины пехоты Rosomak, БРДМ и БВП-1;

Самоходные артиллерийские установки AHS Krab, 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ-21, а также 120-мм и 60-мм минометы;

Истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24, беспилотные летательные аппараты Warmate и FlyEye;

Средства противовоздушной обороны: зенитный ракетный комплекс С-200 "Вега", пусковые установки С-125СК "Нева", зенитные комплексы ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗСУ-23-2 и зенитные ракетные комплексы "Оса" вместе с ракетами.

Кроме того, поставлялись ракеты для комплексов "Куб", танковые, артиллерийские и минометные боеприпасы, карабины Grot, ПКМ, АКМС, СВД и личное снаряжение для бойцов.

Комментируя упреки относительно качества техники, Косиняк-Камыш подчеркнул, что некоторые пытаются представить, будто это было только подержанное советское оборудование. Однако, по его словам, не существует такого оборудования, которое не используется, и даже танки старых моделей, такие как Т-72 или PT-91, до сих пор служат для обучения военнослужащих.

Как изменилась помощь Варшавы с 2024 года?

Начиная с 2024 года Польша выделила на военную помощь Украине около 1,55 миллиарда злотых (примерно 410 миллионов долларов). В этот пакет вошли ракеты PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, беспилотники ScanEagle, ракетные снаряды, авиационные бомбы, противотанковые управляемые ракеты, снаряды для гранатометов, а также аппаратура, оснащение и запасные части для авиационной, бронетехники и зенитных систем С-125.

Министр обороны также опроверг слухи о том, что Польша якобы уступила Украине свою очередь на американских заводах для получения ракет к Patriot, назвав это ложью. Он заверил, что страна и впредь будет решительно поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Стоит отметить, что на саммите НАТО в Анкаре Польша не планирует брать на себя новые финансовые обязательства в отношении Украины, поскольку, по словам премьера Дональда Туска, страна несет значительное бремя по охране восточной границы ЕС в мирное время.

Напомним, вопрос финансовой и военной поддержки остается актуальным и для других партнеров Украины. В частности, как ранее писали журналисты, США до сих пор не израсходовали почти миллиард долларов помощи Украине. Согласно отчету аудиторов Operation Atlantic Resolve за первый квартал 2026 года, около 910 миллионов долларов в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI) стали недоступными для новых контрактов в связи с истечением сроков, однако эти средства не пропадут и могут быть использованы в течение следующих пяти лет для покрытия дополнительных расходов по уже подписанным соглашениям.