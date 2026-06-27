Об этом говорится в отчете аудиторов Operation Atlantic Resolve.

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Что известно об американской военной помощи?

Документ содержит информацию за первый квартал 2026 года. Согласно данным, 910 миллионов долларов больше недоступны для заключения новых контрактов с американскими военными компаниями. Причина — истечение установленного срока для принятия новых финансовых обязательств.

С февраля 2022 года американский Конгресс выделил в рамках программы "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI) 33,51 миллиарда долларов. Эти средства распределены следующим образом:

19,21 миллиарда долларов — пошли на оборонную продукцию и услуги, которые уже переданы Украине по состоянию на март 2026 года;

13,49 миллиарда — распределены по заказам, которые находятся на стадии выполнения и еще не оплачены;

110 миллионов – выделены, но пока не распределены по конкретным контрактам.

К счастью для Украины, правила Пентагона предусматривают, что оставшиеся деньги не "сгорают". Эти средства нельзя использовать для подписания новых соглашений. Однако в течение следующих 5 лет их могут привлекать для покрытия дополнительных расходов по контрактам, подписанным ранее.

Программа USAI была создана Конгрессом США в 2014 году. Ее целью была поддержка обороноспособности Украины после российской аннексии Крыма. В отличие от программы Drawdown, которая поставляет оружие непосредственно со складов армии США, USAI позволяет заказывать новое вооружение, технику и боеприпасы у американских оборонных предприятий.

Военная помощь Украине

Союзники по НАТО готовятся выделить новые средства на поддержку нашей страны. Об этом лидеры европейских стран могут объявить уже на саммите Альянса в Анкаре в июле. По словам дипломатов, Киев может получить до 140 миллиардов евро поддержки от НАТО в течение двух лет.

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что с 2022 года предоставили Украине помощь на общую сумму 1,9 миллиарда долларов. Большая часть средств направляется на оборону и безопасность. В Вильнюсе отметили, что стране необходимо искать способы привлечения новых средств.