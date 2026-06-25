Общественный и политический деятель из США, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эфире 24 Канала рассказал, какие аспекты сотрудничества Украины и США уже можно считать позитивными. В то же время он предупредил, что риторику Дональда Трампа не стоит переоценивать, поскольку важнее его слов остаются конкретные действия.

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Позитив заключается не в словах, а в действиях

Сообщения о том, что Дональд Трамп мог изменить риторику в отношении Украины, Пинкус советует воспринимать с осторожностью. По его словам, американский президент может очень быстро менять тональность, поэтому важно смотреть не только на заявления, но и на то, что реально происходит в сфере военного сотрудничества.

Зная Трампа, который утром может сказать одно, к обеду — другое, а вечером — третье, я бы относился к этому с осторожностью. Но позитивные нотки есть, это правда,

– отметил общественный деятель из США.

Он обратил внимание, что Трамп уже публично реагирует на вопросы об Украине более нервно, когда журналисты напоминают: Зеленский говорит о мире, а Путин отказывается завершать войну. Однако важнее таких реакций являются не слова, а поставки и оборонные проекты, которые укрепляют Украину.

Есть очень много доказательств того, что оружие поступает в Украину. Причем именно то оружие, о котором Украина часто просит,

– сказал Пинкус.

В качестве одного из примеров он назвал новые украинско-американские разработки, представленные на международной выставке в Париже. Речь идет, в частности, о надводном дроне длиной около 5 метров, с полезной нагрузкой 250 килограммов, способностью работать без подзарядки до 72 часов и дальностью более 500 километров.

Это один из видов. На самом деле есть ещё ряд других, которые не показывают и не демонстрируют, но они уже находятся в разработке. Их количество будет наращиваться,

– подчеркнул он.

По оценке Пинкуса, такие детали свидетельствуют о том, что сотрудничество Украины и США переходит в практическую плоскость. Речь идет не только о передаче вооружения, но и о совместных решениях, которые могут укрепить украинский военно-промышленный комплекс.

США могут наращивать производство на территории Украины

Пинкус связывает новый этап сотрудничества не только с поставками готового оружия, но и с совместными разработками. По его мнению, часть новых средств уже может проходить практическое применение, в частности после ударов по важным военным предприятиям в России.

Это уже первые образцы американских разработок с украинским вкладом. Это просто впечатляет,

– сказал он.

Самым важным Пинкус назвал то, что США фактически согласились на укрепление украинского военно-промышленного комплекса непосредственно на территории Украины. Речь идет о производстве, которое должно быть защищено и размещено так, чтобы снизить риски от российских ударов.

Сегодня уже неоспоримо: Трамп дал добро на укрепление военно-промышленного комплекса Украины на территории самой Украины. Это будет не просто так, это будет под землей,

– отметил общественный деятель из США.

В то же время между Киевом и Вашингтоном продолжаются непростые переговоры по поводу интеллектуальной собственности на новые оборонные разработки. Американская сторона, по его словам, хочет не только получить доступ к украинским изобретениям, но и объединить их со своими технологиями в рамках совместного производства.

Мы не просто имеем доступ к украинским изобретениям, мы привносим свои. Они не будут находиться в разных помещениях – всё будет в одном месте, в одних руках,

– пояснил Пинкус.

При такой модели США берут на себя и вопросы безопасности производства. Речь идет о защите воздушного пространства, наземных средствах охраны и создании условий, при которых совместные украинско-американские разработки можно будет не только хранить, но и масштабировать на территории Украины.

Украина становится важной для всей западной безопасности

Пинкус считает, что украинский военный потенциал уже интересует не только США, но и Европу. Из-за этого между партнерами может возникать конкуренция за более тесное сотрудничество с Киевом. Украина, по его мнению, должна использовать этот интерес на равных условиях и договариваться с теми, кто готов дать больше для ее безопасности.

Здесь нет младших и старших братьев. Все равны. А потенциал Украины сегодня настолько мощный, что Запад уже сам в нём нуждается,

– сказал общественный деятель из США.

Речь идет не только об оружии, но и об опыте, который Украина получила в войне против России. Силы обороны Украины обладают практикой борьбы с противником, использующим современное вооружение, опытом городских боев и наработками по противодействию российским, китайским и иранским системам.

Однажды штаб НАТО из Брюсселя переедет в Киев. Именно Украина станет главным военным звеном в системе западной безопасности,

– подчеркнул Пинкус.

В то же время он не советует полагаться исключительно на изменчивую позицию Трампа. Украине нужно готовиться к любым колебаниям в Вашингтоне и иметь дополнительную опору в Европе. В частности, Пинкус считает, что Киеву стоит инициировать отдельный военный союз с Великобританией, Германией, Францией и Италией.

Когда Зеленский встречается с Трампом, он уже не должен быть один. Он должен входить в военный союз, например, с Великобританией, Германией, Францией и Италией,

– пояснил он.

Такой подход обеспечил бы Украине более сильную позицию в переговорах с США. Если Трамп снова попытается свести дискуссию к уступкам, Киев должен говорить с позиции страны, которая не только защищается, но и формирует новую архитектуру безопасности вместе с союзниками.