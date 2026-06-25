Президент подчеркнул, что украинские удары по России – это ответ на нежелание агрессора заканчивать войну.

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Как Зеленский прокомментировал новую атаку на Россию?

Глава государства подтвердил, что ночью наши дроны поразили нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском регионе. Она расположена в 300 километрах от линии фронта.

Утром было попадание сразу по двум НПЗ в Уфе – "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл". Они расположены в 1500 километрах от линии фронта.

Обратите внимание! В СБУ уточнили, что после взрывов на обоих НПЗ произошли пожары. Имеющиеся медиаматериалы подтверждают не менее двух отдельных очагов возгорания. Горят установки АВТ предприятий, являющихся "сердцем" заводов и обеспечивающих первичную переработку нефти.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за меткие удары, а врагу посоветовал вернуться за стол переговоров.

Россиянам стоит думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-нибудь обмануть или выиграть время. Войну нужно завершать,

– написал президент.

Прилеты были не только в России, но и на оккупированных территориях. В Генштабе рассказали о поражении трех мостов, которые враг использует для опрокидывания войск и подвоза боеприпасов:

автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области;

два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области.

Также за прошедшие сутки наши воины успешно поразили состав материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки на Луганщине, командный пункт подразделения недалеко от Цукуриного Донецкой области, радиолокационную станцию ​​"Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи.