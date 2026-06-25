Громадський та політичний діяч зі США, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу розповів, які деталі співпраці України та США вже можна вважати позитивними. Водночас він застеріг, що риторику Дональда Трампа не варто переоцінювати, бо важливішими за його слова залишаються конкретні дії.

Дивіться також Зеленський підтвердив нові удари по нафтобазі та двох НПЗ у Росії

Позитив є не у словах, а в діях

Повідомлення про те, що Дональд Трамп міг змінити риторику щодо України, Пінкус радить сприймати обережно. За його словами, американський президент може дуже швидко міняти тональність, тому важливо дивитися не лише на заяви, а на те, що реально відбувається у військовій співпраці.

Знаючи Трампа, який зранку може сказати одне, до обіду – інше, а ввечері – третє, я ставився б до цього обережно. Але позитивні нотки є, це правда,

– зазначив громадський діяч зі США.

Він звернув увагу, що Трамп уже публічно реагує на питання про Україну нервовіше, коли журналісти нагадують: Зеленський говорить про мир, а Путін відмовляється завершувати війну. Однак важливішими за такі реакції є не слова, а постачання й оборонні проєкти, які посилюють Україну.

Є дуже багато доказів того, що зброя надходить в Україну. Причому та зброя, яку Україна часто просить,

– сказав Пінкус.

Одним із прикладів він назвав нові українсько-американські розробки, представлені на міжнародній виставці в Парижі. Йдеться, зокрема, про надводний дрон завдовжки близько 5 метрів, із корисним навантаженням 250 кілограмів, здатністю працювати без дозарядки до 72 годин і дальністю понад 500 кілометрів.

Це один із видів. Насправді є ще низка інших, які не показують і не демонструють, але вони вже в роботі. Це буде нарощуватися,

– наголосив він.

Такі деталі, за оцінкою Пінкуса, показують, що співпраця України та США переходить у практичну площину. Ідеться не тільки про передачу озброєння, а й про спільні рішення, які можуть посилювати український військово-промисловий комплекс.

США можуть посилювати виробництво всередині України

Пінкус пов'язує новий етап співпраці не лише з постачанням готової зброї, а й зі спільними розробками. На його думку, частина нових засобів уже може проходити практичне застосування, зокрема після ударів по важливих військових підприємствах у Росії.

Це вже перші зразки американських розробок з українським внеском. Це просто вражає,

– сказав він.

Найважливішим Пінкус назвав те, що США фактично погодилися на посилення українського військово-промислового комплексу безпосередньо на території України. Йдеться про виробництво, яке має бути захищеним і розміщеним так, щоб зменшити ризики від російських ударів.

Сьогодні вже неоспоримо: Трамп дав добро на зміцнення військово-промислового комплексу України на території самої України. Це буде не просто так, це буде під землею,

– зазначив громадський діяч зі США.

Водночас між Києвом і Вашингтоном тривають непрості розмови щодо інтелектуальної власності на нові оборонні розробки. Американська сторона, за його словами, хоче не лише отримати доступ до українських винаходів, а й поєднати їх зі своїми технологіями в межах спільного виробництва.

Ми не просто маємо доступ до українських винаходів, ми приносимо свої. Вони не будуть у різних кімнатах – усе буде в одному приміщенні, в одних руках,

– пояснив Пінкус.

За такої моделі США беруть на себе і питання безпеки виробництва. Ідеться про захист повітряного простору, наземні засоби охорони та створення умов, за яких спільні українсько-американські розробки можна буде не лише зберігати, а й масштабувати всередині України.

Україна стає важливою для всієї західної безпеки

Пінкус вважає, що український військовий потенціал уже цікавить не лише США, а й Європу. Через це між партнерами може виникати конкуренція за ближчу співпрацю з Києвом. Україна, на його думку, має використовувати цей інтерес на рівних умовах і домовлятися з тими, хто готовий дати більше для її безпеки.

Тут немає молодших і старших братів. Усі однакові. А потенціал України сьогодні настільки потужний, що Захід уже сам його потребує,

– сказав громадський діяч зі США.

Йдеться не лише про зброю, а й про досвід, який Україна отримала у війні проти Росії. Сили оборони України мають практику боротьби з противником, який використовує сучасне озброєння, досвід міських боїв і напрацювання проти російських, китайських та іранських систем.

Одного дня штаб НАТО з Брюсселя переїде до Києва. Саме Україна буде головною військовою ланкою в системі західної безпеки,

– наголосив Пінкус.

Водночас він не радить покладатися лише на мінливу позицію Трампа. Україні потрібно готуватися до будь-яких коливань у Вашингтоні й мати додаткову опору в Європі. Зокрема, Пінкус вважає, що Києву варто ініціювати окремий військовий союз із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією.

Коли Зеленський зустрічається з Трампом, він уже має бути не один. Він має бути у військовому союзі, наприклад, із Великою Британією, Німеччиною, Францією та Італією,

– пояснив він.

Такий підхід дав би Україні сильнішу позицію в розмовах зі США. Якщо Трамп знову спробує повернути дискусію до поступок, Київ має говорити з позиції країни, яка не лише обороняється, а й формує нову архітектуру безпеки разом із союзниками.