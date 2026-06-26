Об этом 24 Каналу на Конференции по вопросам восстановления Украины URC2026 сообщил посол по особым поручениям по вопросам координации восстановления и реконструкции Украины МИД Литвы Дариус Скусевичюс.

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Как Литва помогает Украине?

Дариус Скусевичюс уточнил, что на оборону и безопасность Украины было направлено более миллиарда долларов. Остальная часть помощи идет на финансовую и энергетическую поддержку, а также на развитие инфраструктурных проектов и программ.

На вопрос корреспондентки об основных вызовах в сфере помощи Украине на данный момент в литовском МИД назвали вопрос финансирования. По словам дипломата, странам нужно находить способы привлечения средств.

Но нам нужно найти способы продолжать мобилизовывать средства. И я считаю, что от подхода реагирования на чрезвычайные ситуации мы переходим к стратегическому — независимо от того, о чём идёт речь: о займах, финансовых инструментах и т. д.,

– рассказал Дариус Скусевичюс.

В то же время политик признал, что ситуация сейчас непростая, ведь трудно работать над восстановлением страны, где до сих пор продолжается война. Однако, по его мнению, партнеры справляются с этим хорошо.

Напомним, лидеры НАТО соберутся на саммите в июле, где, вероятно, объявят о намерении выделить Украине 70 миллиардов евро военной помощи. Такую же сумму поддержки рассматривают и на следующий год. Однако США вряд ли примут участие в этом финансировании.