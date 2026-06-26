Среди них — министр торговли и экономической привлекательности Франции Николя Фориссье, который в кулуарах пресс-конференции рассказал, что сейчас Европа находится на новом этапе истории, и одна из её главных задач — это поддержка Украины. Он также подчеркнул, что среди срочных вопросов – оборонные закупки, а также электроэнергия, энергоснабжение и транспорт, водоснабжение и очистка, передает "24 Канал".

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О сотрудничестве Европы с Украиной и будущих планах

Фориссье вспомнил, как в прошлом году он прибыл в Киев и застал массированную российскую атаку. Тогда россияне вывели из строя электростанции в столице, но в этот момент министр обратил внимание на кое-что другое — стойкость украинского народа, который борется за победу для себя, а также для европейцев.

По его словам, сейчас Европа претерпевает глубокие изменения в связи с тем, что происходит в Украине, и мужество украинцев, как нечто философское и нравственное, побуждает европейские страны лучше организоваться как в сфере обороны, так и в экономике.

Результатом этого стало объединение рынка капитала. Например, совместное инвестирование большего количества средств и укрепление солидарности между странами. В частности, Франция стремится способствовать созданию Европы, которая будет более устойчивой, объединенной стремлением строить будущее для следующих поколений.

Давайте не будем наивными. Я министр внешней торговли, поэтому в целом я говорю это в отношении торговых вопросов, но я мог бы также сказать то же самое в отношении геополитических вопросов и вопросов безопасности. Сейчас в Европе мы укрепляем нашу систему оборонного командования, инвестируя в это,

– подчеркнул он.

Фориссье подчеркнул, что сейчас у Европы есть две основные идеи: получение привилегий для европейской и украинской обороны, а также подготовка к будущему. Речь идет о решении о кредите в размере 90 миллиардов евро, которое было принято после того, как Венгрия изменила свою позицию. Уже сегодня европейцы сделали первый шаг — выделили 60 миллиардов на оборонные закупки.

Министр торговли также обратил внимание на оборону и промышленное сотрудничество между Украиной и Европой. В прошлом году Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон уже обсуждали развитие партнерства в сфере беспилотников. Сегодня французские компании являются самыми многочисленными среди европейских компаний в этой сфере.

Еще одним важным моментом, о котором упомянул Фориссе, является энергетический сектор, а также секторы водоснабжения и водоочистки. Зимой Европа была потрясена тем, как Россия пыталась разрушить как можно больше сетей, энергосистем и объектов, связанных с производством и транспортировкой электроэнергии. Поэтому украинцы должны готовиться и к следующей зиме.

В то же время беспокойство также должно быть связано с водоснабжением и очисткой воды. Потому что если нет электричества, выжить возможно. Однако если нет воды в огромном городе, таком как, например, Киев, то это ужасная проблема. Европа и Украина должны готовиться и к этому, чтобы не допустить наихудшего сценария.

Мы настаиваем на всем, что можем. Я говорю это как французский член французского правительства. И мы действительно готовы расширять поддержку Украины, особенно в отношении приоритетов, которые мы обсуждали. Энергетика, вода, оборонные закупки в ближайшие месяцы. Это абсолютно необходимо. Это именно тот момент, когда, возможно, больше чем когда-либо, мы должны укреплять и развивать нашу поддержку украинского народа, украинского правительства и властей,

– сказал он.

Министр торговли также добавил, что между Европой и Украиной важно развивать не только стратегические, межправительственные и деловые отношения, но и человеческие связи. Эта конференция доказывает, что мы переживаем великий исторический момент. Фориссье подытожил, что борьба должна быть более решительной и щедрой, а также проходить в духе солидарности с украинским народом, ведь привыкать к военной агрессии сегодня нельзя.