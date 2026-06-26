Серед них – міністр торгівлі та економічної привабливості Франції Ніколя Форіссьє, який на полях пресконференції розповів, що зараз Європа перебуває на новому етапі історії і одне з її головних завдань – це підтримка України. Він також підкреслив, що серед термінових питань є оборонні закупівлі, а також електроенергія, енергопостачання та транспорт, водопостачання та очищення, передає 24 Канал.

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Про співпрацю Європи з Україною та майбутні плани

Форіссьє пригадав, як минулого року він прибув до Києва та застав масовану російську атаку. Тоді росіяни вивели з ладу електростанції в столиці, але в цей момент міністр звернув увагу на дещо інше – стійкість українського народу, який виборює перемогу для себе, а також для європейців.

За його словами, зараз Європа глибоко змінюється відповідно до того, що відбувається в Україні, і мужність українців, як щось філософське та моральне, спонукає європейські країни краще організуватися як в обороні, так і в економіці.

Результатом цього стало об'єднання ринку капіталу. Наприклад, спільне інвестування більшої кількості коштів та посилення солідарності між країнами. Зокрема, Франція намагається допомогти організації Європи, яка буде більш стійкою, об'єднаною з бажанням будувати майбутнє для наступних поколінь.

Не будьмо наївними. Я міністр зовнішньої торгівлі, тому загалом я кажу це щодо торговельних питань, але я міг би також сказати те саме щодо геополітичних питань та питань безпеки. Зараз в Європі ми зміцнюємо нашу систему оборонного командування, інвестуючи в це,

– підкреслив він.

Форіссьє наголосив, що зараз Європа має дві основні ідеї: здобуття привілеїв для європейської та української оборони, а також підготовка до майбутнього. Тут мовиться про рішення щодо кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, який прийняли після того, як Угорщина змінила свою позицію. Вже сьогодні європейці зробили перший крок – виділили 60 мільярдів на оборонні закупівлі.

Міністр торгівлі також звернув увагу на оборону та промислову співпрацю між Україною та Європою. Минулого року Володимир Зеленський та Еммануель Макрон вже обговорювали розвиток партнерств у галузі безпілотників. Сьогодні французькі компанії є найчисленнішими серед європейських компаній щодо цього.

Ще одним важливим моментом, про який згадав Форіссьє, є енергетичний сектор, сектор водопостачання та очищення. Взимку Європа була збентежена тим, як Росія намагалась зруйнувати якомога більше мереж, енергосистем та об'єктів, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням електроенергії. Тому українці повинні готуватись і до наступної зими.

Водночас занепокоєння також має бути пов'язане з водопостачанням та очищенням води. Тому що якщо немає електрики, вижити можливо. Однак якщо немає води у величезному місті, такому як, наприклад, Київ, то це жахлива проблема. Європа та Україна повинні готуватись і до цього, щоб не допустити найгірший сценарій.

Ми наполягаємо на всьому, що можемо. Я кажу це як французький член французького уряду. І ми справді маємо готовність розвивати підтримку України, особливо щодо пріоритетів, які ми обговорювали. Енергетика, вода, оборонні закупівлі в найближчі місяці. Це абсолютно необхідно. Це саме той момент, коли, можливо, більше ніж будь-коли, ми повинні зміцнювати, розвивати нашу підтримку українського народу, українського уряду та влади,

– сказав він.

Міністр торгівлі також додав, що між Європою та Україною важливо розвивати не лише стратегічні, міжурядові та бізнес-відносини, а й людські стосунки. Ця конференція доводить, що ми переживаємо великий історичний момент. Форіссьє підсумував, що боротьба має бути сильнішою та щедрішою, а також у дусі солідарності з українським народом, адже звикати до військової агресії сьогодні не можна.