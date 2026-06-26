Про це 24 Каналу на Конференції з питань відновлення України URC2026 повідомив Посол з особливих доручень з питань координації відновлення та реконструкції України МЗС Литви Даріус Скусевічюс.

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Як Литва допомагає Україні?

Даріус Скусевічюс уточнив, що на оборону та безпеку України спрямували понад мільярд доларів. Інша частина допомоги йде на фінансову та енергетичну підтримку, а також на розвиток інфраструктурних проєктів й програм.

На питання кореспондентки про основні виклики щодо допомоги України наразі, у литовському МЗС назвали питання фінансування. За словами дипломата, країнам потрібно знаходити способи, як залучати кошти.

Але нам потрібно знайти способи продовжувати мобілізувати кошти. І я вважаю, що від підходу реагування в надзвичайних ситуаціях ми переходимо до стратегічного – незалежно від того, про що йдеться: про позики, фінансові інструменти тощо,

– розповів Даріус Скусевічюс.

Водночас політик визнав, що ситуація наразі непроста, адже важко працювати над відновленням країни, де досі триває війна. Проте, на його думку, партнери справляються з цим добре.

Нагадаємо, лідери НАТО зберуться на саміті у липні, де, ймовірно, оголосять про намір виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги. Таку ж суму підтримки розглядають й на наступний рік. Однак США навряд чи візьмуть участь у цьому фінансуванні.