У Трампа звинуватили адміністрацію Байдена у неефективних санкціях проти Росії

США спільно з Європою готові посилити санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

Відповідну заяву зробив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для CBS News.

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Бессент розкритикував адміністрацію Байдена

Американський міністр сказав, що Дональд Трамп чітко дав зрозуміти щодо можливих санкцій. Втім, за його словами зараз варто дивитись на те, що станеться, коли Україна та Росія сядуть за стіл переговорів.

Водночас Скотт Бессент визнав, що попередні санкції США проти Росії виявилися малоефективними. Він звинуватив адміністрацію колишнього президента США Джо Байдена щодо цього.

Що я можу вам сказати, так це те, що санкції були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони тримали їх на низькому рівні, бо боялися, що це підштовхне внутрішні ціни на нафту,

– заявив він.

Попри вищезгадане, міністр фінансів не вказав жодних можливих термінів потенційного розширення санкції проти російської сторони, аби не зв'язувати руки Трампу напередодні переговорів із Володимиром Путіним, які заплановані на 19 травня.