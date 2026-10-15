Потепління у відносинах: Словаччина проведе переговори з Росією щодо нафти та газу

Словаччина та Росія домовилися провести 25 листопада засідання міжурядової комісії в Москві. На порядок денний виносять постачання енергоносіїв, ядерне паливо та статус російських спортсменів.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на розпорядження російського уряду, домовленість про відновлення офіційних контактів була досягнута під час серпневої відеоконференції.

Які подробиці відновлення співпраці між Росією та Словаччиною?

Документ, підготовлений міністром науки і вищої освіти Росії Валерієм Фальковим, спочатку передбачав проведення зустрічі наприкінці жовтня, однак пізніше терміни скоригували.

Робота міжурядової комісії з економічного, наукового та технічного співробітництва перебувала на паузі з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Попереднє засідання цього органу відбулося ще 12 листопада 2021 року в Братиславі.

Енергетичні ресурси та культурні проєкти

Під час попередніх контактів словацькі урядовці висловили незгоду з намірами ЄС поступово припинити імпорт російського блакитного палива та закликали детально обговорити енергопостачання в Москві.

Братислава окремо наголосила на важливості безперебійного транзиту нафти трубопроводом "Дружба", а також схвалила регулярне постачання ядерного палива для словацьких атомних станцій.

Крім енергетичного сектору, сторони планують започаткувати роботу кількох спільних робочих груп. Вони стосуватимуться співпраці в туризмі, сільському господарстві, культурі та сфері захисту довкілля.

Також у російській ноті зазначено намір врегулювати статус установи "Російський центр науки і культури" у словацькій столиці.

Питання спортсменів та зовнішньополітичний курс

У відомчому документі Росії зафіксовано, що міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар виступив проти обмежень щодо російських атлетів на міжнародних аренах.

У словацькому міністерстві закордонних справ на звернення медіа послалися на публічну заяву урядовця після серпневих переговорів.

Ми проводимо політику в усіх напрямках і підтримуємо діалог з усіма країнами, які зацікавлені у прагматичній співпраці з нами на благо національних інтересів Словацької Республіки,

– зазначив Юрай Бланар.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що його кабінет втілює курс співпраці з усіма сторонами світу. Потепління взаємин між Братиславою та Москвою розпочалося після його візиту до Росії у травні, коли відбулася особиста зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

Консультації з Україною напередодні поїздки

Як уже повідомлялося на нашому сайті, словацький прем'єр оголосив про поновлення контактів з Москвою незадовго до поїздки в Україну. Політик має намір відвідати Львів 5 листопада для проведення двосторонніх міжурядових консультацій з українськими посадовцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про неодноразову критику очільником словацького уряду військової підтримки України від західних союзників.

Політик заявляв про небезпеку ескалації між НАТО та Росією та підкреслював небажання втягувати власну державу у бойові дії через п'яту статтю Північноатлантичного договору.