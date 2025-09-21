Чіткого плану реагування поки немає, – Келлог про союзи Росії, Китаю, КНДР та Ірану
- Росія формує союз із Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, що в США вважають загрозою для світової спільноти.
- США ще не мають чіткого плану реагування на ці союзи, і покращення відносин із Росією можливе лише після зміни її політики.
На противагу Заходу Росія формує союз із Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. У США вважають це загрозою для всієї світової спільноти.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника президента США Кіта Келлога для The Telegraph.
Дивіться також Індія та Китай спонсорують війну Росії проти України: чи можуть санкції Трампа завдати їй смертельного удару
Як США реагують на союзи Росії?
Генерал Келлог зауважив, що раніше США тримали Росію, Китай, Іран та Північну Корею окремо, але тепер вони всі підняли голови.
У нас ще немає гарного плану реагування на це,
– зізнався спецпредставник Трампа.
Коментуючи потенційне покращення відносин між США та Росією, Кіт Келлог вказав, що це має статися після Путіна.
"Доки Росія не повернеться до ліги добрих націй, вона залишається ізгоєм", – констатував генерал.
Довідка! Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зауважив, що Росія взяла від Північної Кореї та Ірану механізм обходу західних санкцій. Ланцюги будуються через країни Глобального Півдня, зокрема Китай, Індію, Туреччину. Свого часу той же Тегеран налагодив продаж своєї нафти в тіньовий спосіб.
Що ще сказав Келлог в інтерв'ю?
Під час розмови Кіт Келлог порівняв Путіна з Гітлером. Він пригадав, що територіальні поступки не зупинили Німеччину від Другої світової війни. Історія повторюється і зараз російський диктатор хоче відродити Російську імперію.
Генерал також прокоментував, чи вважає доречним прізвисько Трампа "ТАКО" – "Трамп завжди здає назад". За його словами, це недоречно, бо президент США хоче дати шанс дипломатії. Спецпредставник переконує, що за зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці.
На думку Келлога, Володимира Путіна вводять в оману, стверджуючи, що Росія виграє війну.
Спецпредставник США пророкує Донбасу балтійський сценарій. Тобто Америка не визнає окуповані території і буде ставитися до них, як до країн Балтії у 1940 – 80-х роках.