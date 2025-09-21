В противовес Западу Россия формирует союз с Китаем, Северной Кореей и Ираном. В США считают это угрозой для всего мирового сообщества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя президента США Кита Келлога для The Telegraph.

Как США реагируют на союзы России?

Генерал Келлог отметил, что ранее США держали Россию, Китай, Иран и Северную Корею отдельно, но теперь "они все подняли головы".

У нас еще нет хорошего плана реагирования на это,

– признался спецпредставитель Трампа

Комментируя потенциальное улучшение отношений между США и Россией, Кит Келлог указал, что это должно произойти после Путина.

"Пока Россия не вернется в лигу добрых наций, она остается изгоем", – констатировал генерал.

Справка! Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что Россия взяла от Северной Кореи и Ирана механизм обхода западных санкций. Цепи строятся через страны Глобального Юга, в частности Китай, Индию, Турцию. В свое время тот же Тегеран наладил продажу своей нефти теневым способом.

Что еще сказал Келлог в интервью?