Четкого плана реагирования пока нет, – Кэллог о союзах России, Китая, КНДР и Ирана
- Россия формирует союз с Китаем, Северной Кореей и Ираном, что в США считают угрозой для мирового сообщества.
- США еще не имеют четкого плана реагирования на эти союзы, и улучшение отношений с Россией возможно только после изменения ее политики.
В противовес Западу Россия формирует союз с Китаем, Северной Кореей и Ираном. В США считают это угрозой для всего мирового сообщества.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя президента США Кита Келлога для The Telegraph.
Смотрите также Индия и Китай спонсируют войну России против Украины: могут ли санкции Трампа нанести ей смертельный удар
Как США реагируют на союзы России?
Генерал Келлог отметил, что ранее США держали Россию, Китай, Иран и Северную Корею отдельно, но теперь "они все подняли головы".
У нас еще нет хорошего плана реагирования на это,
– признался спецпредставитель Трампа
Комментируя потенциальное улучшение отношений между США и Россией, Кит Келлог указал, что это должно произойти после Путина.
"Пока Россия не вернется в лигу добрых наций, она остается изгоем", – констатировал генерал.
Справка! Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что Россия взяла от Северной Кореи и Ирана механизм обхода западных санкций. Цепи строятся через страны Глобального Юга, в частности Китай, Индию, Турцию. В свое время тот же Тегеран наладил продажу своей нефти теневым способом.
Что еще сказал Келлог в интервью?
Во время разговора Кит Кэллог сравнил Путина с Гитлером. Он припомнил, что территориальные уступки не остановили Германию от Второй мировой войны. История повторяется и сейчас российский диктатор хочет возродить Российскую империю.
Генерал также прокомментировал, считает ли уместным прозвище Трампа "ТАКО" – "Трамп всегда сдает назад". По его словам, это неуместно, потому что президент США хочет дать шанс дипломатии. Спецпредставитель убеждает, что за закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике.
По мнению Келлога, Владимира Путина вводят в заблуждение, утверждая, что Россия выиграет войну.
Спецпредставитель США предсказывает Донбассу "балтийский сценарий". То есть Америка не признает оккупированные территории и будет относиться к ним, как к странам Балтии в 1940 – 80-х годах.