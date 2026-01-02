У новорічному зверненні спікер Палати депутатів парламенту Чехії Томіо Окамура вкотре виступив із критикою військової допомоги Україні. Він заявив, що в Україні править "хунта Зеленського", а російський газ не шкодить Європі.

Він заявив, що Росія навіть не дає західній зброї доїхати до фронту. Про це повідомляють Ceske Noviny, передає 24 Канал.

Що спікер парламенту Чехії сказав про допомогу Україні?

Окамура заявив, що можливий уряд за участі ANO, SPD та "Автомобілістів" буде, за його словами, "прагматичним" і діятиме в інтересах чеських громадян та бізнесу.

Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми, для купівлі зброї та відправлення її для продовження абсолютно безглуздої війни,

– заявив він.

Також політик додав, що, на його думку, кошти громадян Чехії не мають передаватися іноземцям "тільки тому, що цього хоче провоєнна пропаганда".

Він побажав громадянам здоров’я і миру та висловив переконання, що Чехія має "зійти з брюссельського поїзда", який, за його словами, попри застереження США, рухається у напрямку Третьої світової війни.

За його словами, Західна Європа планує виробляти і продавати зброю в борг, який вона бере на себе. "Я розумію, що для Заходу добре, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, якій росіяни навіть не дадуть доїхати до фронту", – сказав глава Палати депутатів.

У своїй промові він дозволив собі різкі висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського та його оточення.

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота", – різко висловився він про президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Він заявив, що така корумпована країна, як Україна, не повинна бути у Європейському Союзі.

Крім того, Окамура сказав, що сподівається на те, що пандемічна, кліматична чи провоєнна "істерії" більше не повторяться. Він висловив скепсис щодо кліматичної політики, заявивши, що CO2 є "корисним і необхідним газом", а з вірусами, за його словами, людство завжди жило без проблемм.

"І ви також побачите, що якщо російський газ не зашкодив американцям чи німцям, які навіть перенесли свої заводи до Китаю, щоб слідувати за ним, то очевидно, що він не зашкодить і нам", – додав він.

Якою є реакція України?

Посол України у Чехії Василь Зварич прокоментував заяву Окамури, заявивши, що вона сповнена образи і ненависті та сформована під впливом російської пропаганди.

Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства і цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти,

– каже Зварич.

