Спочатку Путін, а потім уже Зеленський: Трамп телефонуватиме лідерам України та Росії, - ЗМІ

Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори у Москві та Києві. Після консультацій очільник Білого дому буде телефонувати до лідерів держав - спершу до Путіна, а потім уже до Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі The Kyiv Independent, який посилається на інформацію джерел, наближених до перемовин.

Як Трамп зв'язуватиметься з президентами за підсумками переговорів?

Насамперед американський лідер проведе консультації зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, після чого зателефонує Путіну, а потім поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським.

Ймовірно, ці розмови відбудуться 7 вересня.

6 вересня Віткофф і Кушнер уперше прибули до Києва, де зустрілися із Зеленським та провели переговори з українською командою. Напередодні вони зустрічалися з Путіним у Москві.

Про що говорили у Києві?

Під час зустрічі Володимир Зеленський зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорив дипломатичне врегулювання війни, підтримку України взимку та довгострокове відновлення. Окрему увагу приділили посиленню ППО, захисту критичної інфраструктури, енергетичній підтримці та постачанню американського газу.

Зеленський зазначив, що Україна розраховує на "зимовий пакет" допомоги. Також сторони порушили територіальне питання та майбутні гарантії безпеки.

Президент наголосив, що такі складні питання мають вирішуватися безпосередньо на рівні лідерів. Крім того, обговорювали економічні гарантії, відбудову та створення умов для майбутнього процвітання України.

За підсумками перемовин Стів Віткофф зазначив, що команда працюватиме стільки, скільки буде потрібно.