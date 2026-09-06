Об этом говорится в материале The Kyiv Independent, который ссылается на информацию источников, близких к переговорам.

Как Трамп будет связываться с президентами по итогам переговоров?

В первую очередь, американский лидер проведет консультации со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, после чего позвонит Путину, а затем пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вероятно, эти разговоры пройдут 7 сентября.

6 сентября Виткофф и Кушнер впервые прибыли в Киев, где встретились с Зеленским и провели переговоры с украинской командой. В преддверии они встречались с Путиным в Москве.

О чем говорили в Киеве?

В ходе встречи Владимир Зеленский со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером обсудил дипломатическое урегулирование войны, поддержку Украины зимой и долгосрочное восстановление.

Отдельное внимание было уделено усилению ПВО, защите критической инфраструктуры, энергетической поддержке и поставкам американского газа. Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на "зимний пакет" помощи. Также стороны подняли территориальный вопрос и будущие гарантии безопасности.

Президент подчеркнул, что столь сложные вопросы должны решаться непосредственно на уровне лидеров. Кроме того, обсуждались экономические гарантии, восстановление и создание условий для будущего процветания Украины. По итогам переговоров Стив Виткофф отметил, что команда будет работать столько, сколько потребуется.