Подробиці передає 24 Канал.

Про що говорили у Києві з Віткоффом і Кушнером?

Глава держави Володимир Зеленський обговорив із міжнародними делегатами деталі дипломатичного врегулювання, короткострокову допомогу та довгострокову стратегію відновлення країни.

Серед головних тем дипломатичних консультацій було формування спеціального забезпечення для проходження найближчого холодного сезону.

Посилення ППО та енергетична підтримка України

Українська сторона розраховує на суттєву підтримку у сфері протиповітряної оборони, енергетики та постачання американського скрапленого природного газу.

Це дуже актуальне питання, для нас дуже важливе… Якщо війна буде продовжуватися взимку – а поки так виглядає – ми дуже розраховуємо на "зимовий пакет", який я сьогодні детально проговорював зі Стівом, Джаредом, з нашими європейськими партнерами,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив необхідність зміцнення системи захисту об'єктів критичної інфраструктури перед зимовими викликами.

Територіальне питання та гарантії безпеки

Під час зустрічей окремо порушували питання територіальної цілісності та майбутніх безпекових домовленостей.

Актуальним залишається територіальне питання… Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми мали можливість і проговорювали. Залишуся при своїй думці, що такі складні питання вирішуються тільки на рівні лідерів",

– заявив президент.

Також перемовники розглянули економічні гарантії, програми відбудови та розробку спеціального "плану процвітання" для України. "Ми розуміємо, якою має бути наша армія, яка повинна бути сильною – і це для нас головні гарантії безпеки. Для всього цього потрібен ресурс. І ви це прекрасно розумієте, ми всі це розуміємо. Тому гарантії повинні бути сильніми, чіткими", – додав глава держави.

Цікаво нагадати й про те, як Зеленський прирівняв роботу сторін до захисту системою Patriot. "Спрацювали навіть краще", – висловився він, натякаючи на те, що під час візиту до Києва Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа росіяни дещо вгамувалися з терором українських міст.