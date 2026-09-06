Загалом же, Зеленський повідомив, що проведені перемовини були дуже предметні. Подробиці передає 24 Канал.

Як президент прокоментував візит Віткоффа й Кушнера?

Володимир Зеленський насамперед подякував Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за приїзд до Києва, а також висловив вдячність президенту США та європейським лідерам за участь у переговорах.

За його словами, протягом дня відбулося три раунди предметних переговорів. Зеленський зазначив, що сторонам вдалося добре попрацювати та провести змістовні обговорення.

Президент також згадав про системи Patriot, пожартувавши, що сьогодні сторони "спрацювали навіть краще".

Ми сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot. Для наших громадян, які знаходяться в столиці… І у нас буде можливість трішки нашим людям пожити,

– висловився глава держави.

Водночас він наголосив, що питання протиповітряної оборони залишається надзвичайно важливим для захисту українців.

До слова, раніше українці жартома наділили Кіта Келлога, який був спецпредставником Трампа з питань України, захисною символікою. Він нібито працював як "найпотужніша ППО", адже під час його візитів до Києва російські обстріли часто призупинялися. Показово й те, що Келлог колись був готовий "поставити гроші" на українців, адже ситуація на фронті російсько-української війни дедалі більше змінюється на користь Києва.

Як американці висловилися про перемовини?

Джаред Кушнер зауважив, що захоплюється мужністю, винахідливістю та силою українського народу, які допомагають вистояти упродовж років війни та будувати державу з великим потенціалом.

Зі свого боку, Стів Віткофф наголосив, що команда готова продовжувати роботу стільки, скільки буде потрібно.