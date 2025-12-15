Подружжя Клінтонів можуть ув'язнити через небажання свідчити у справі Епштейна

Білл і Гілларі Клінтон протягом кількох місяців пропонували надати Комітету з нагляду Палати представників США свідчення під присягою в письмовій формі. Втім, голова комітету, республіканець Джеймс Комер, наполягає на їхній особистій явці та погрожує ініціювати процедуру притягнення до відповідальності за неповагу до Конгресу.

Республіканці намагаються змістити фокус уваги з можливих зв’язків Епштейна з оточенням Дональда Трампа на відомих представників Демократичної партії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Як республіканці тиснуть на Клінтонів?

У серпні Комер видав повістки Біллу та Гілларі Клінтон, а також вісьмом колишнім високопосадовцям правоохоронних органів. Згодом п’ятьох ексгенпрокурорів було звільнено від обов’язку свідчити після їхніх заяв про відсутність релевантної інформації. Також комітет відмовився від допиту колишніх директорів ФБР Джеймса Комі та Роберта Мюллера. Єдиним високопоставленим чиновником, який особисто свідчив, став колишній генпрокурор Вільям Барр.

Попри це, Комер відмовився застосувати аналогічний підхід до Клінтонів, хоча їхній адвокат Девід Кендалл неодноразово заявляв про готовність подружжя надати свідчення під присягою без особистої явки. За його словами, воно не має інформації, що стосується розслідування, і повинно бути поставлене в ті самі умови, що й інші посадовці.

Комер, зі свого боку, звинуватив Клінтонів у затягуванні процесу та заявив, що у разі їхньої відмови з’явитися 17 – 18 грудня або не призначити дату на початку січня, комітет може розпочати процедуру оголошення їм неповаги до Конгресу.

У листі минулого тижня пан Кендалл звинуватив пана Комера у переслідуванні Клінтонів за допомогою «законодавчих розслідувань, що використовуються як зброя, та цілеспрямованих кримінальних переслідувань», і заявив, що їхня явка та інші стандарти, ніж інші, яких було виправдано, не є ні доречними, ні прийнятними.

Президент Трамп постійно намагався відвернути увагу від власних стосунків з паном Епштейном, і, на жаль, комітет, схоже, є співучасником,

– написав пан Кендалл

Білл Клінтон визнавав знайомство з Джеффрі Епштейном і здійснював кілька перельотів його приватним літаком на початку 2000-х років, однак, за його словами, він не відвідував приватний острів Епштейна і припинив контакти з ним понад 20 років тому.

Речники обох Клінтонів заявили, що комітету пропонували ті самі умови співпраці, які він прийняв від інших свідків, але без пояснень отримали відмову. Водночас вони підкреслили, що наполягання на особистій явці немає правових підстав.

Звинувачення у кримінальній неповазі до Конгресу може передбачати до одного року позбавлення волі та штраф до 100 тисяч доларів. Однак, як зазначає видання, в американській практиці не кожне ігнорування повістки завершується таким переслідуванням.

Якщо Білл Клінтон таки з’явиться для подачі свідчень, це стане майже безпрецедентним випадком: востаннє колишній президент США виступав перед Конгресом у 1983 році.

Викликали туди і Трампа, але тоді той зміг через суд відкликати повістку.

Як захищається подружжя Клінтонів?

У листі від 6 жовтня адвокат Девід Кендалл звернувся до Джеймса Комера із вимогою застосувати до Клінтонів ті самі підходи, що й до п’яти колишніх генеральних прокурорів, яких комітет звільнив від явки після заяв про відсутність інформації, релевантної розслідуванню.

Ми стверджуємо, що Клінтони також не мають знань, що стосуються розслідування комітету,

– зазначив Кендалл.

Він підкреслив, що немає жодних обґрунтованих причин змушувати колишнього президента США та ексдержсекретаря особисто з’являтися на слухання, зважаючи на те, що їхня діяльність на державних посадах не мала стосунку до справи, яку нині розглядає комітет.

Окремо Кендалл звернув увагу на ситуацію з Гілларі Клінтон, колишньою держсекретаркою та опоненткою Дональда Трампа на виборах 2016 року. За його словами, вона не мала жодних особистих знань про злочинну діяльність Джеффрі Епштейна або Гіслейн Максвелл, ніколи не користувалася його приватним літаком, не відвідувала його острів і не пригадує жодних розмов з ним.

Адвокат також пояснив, що контакти Гілларі Клінтон із Максвелл обмежувалися нетривалим спілкуванням у період, коли та перебувала у стосунках зі спільним знайомим.

У повістці, виданій Комером, згадувався племінник Максвелл, який працював у штабі Клінтон під час її кампанії 2008 року, а згодом – у Державному департаменті. Водночас Кендалл наголосив, що Клінтон не знала про родинний зв’язок цього співробітника з Максвелл.

У листі від 3 листопада адвокат писав, що "виклик до суду колишньої державної секретарки Клінтон на перший погляд є безцільним і образливим". За його словами, під час особистої зустрічі зі співробітниками Комера не було наведено жодного аргументу на користь її допиту, окрім бажання з’ясувати, чи обговорювала вона цю тему зі своїм чоловіком. Кендалл зазначив, що будь-які такі розмови підпадають під захист шлюбного привілею.

Він також заявив, що концентрація уваги комітету саме на Клінтонах як "свідках фактів", тоді як іншим фігурантам дозволили уникнути подачі показань, ставить під сумнів неупередженість органу, який декларується як позапартійний.

Колишній радник Гілларі Клінтон Філіп Рейнс, який працював із нею під час слухань у справі Бенгазі, заявив, що така тактика може дорого обійтися республіканцям на проміжних виборах.

"Навіть студент-першокурсник юридичного факультету знає, що визнання когось політично презирливим не є підставою для юридичної неповаги до суду», – сказав він. «Але якщо республіканці хочуть провести 2026 рік, зосереджені на своїй нескінченній вендеті проти Клінтонів, а не на шалених цінах, ми з радістю займемо додаткові місця в Палаті представників", – сказав він.

На фото з колекції Епштейна Трамп позує з можливими жертвами