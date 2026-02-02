Колишній посол Великої Британії пішов у відставку через можливі зв'язки з Епштейном

На тлі нових викриттів злочинів на вечірках Джеффрі Епштейна в відставку пішов член Лейбористської партії Великої Британії Пітер Мандельсон. Його ім'я також фігурувало в записах.

Про це повідомляє Bloomberg. Мандельсон раніше обіймав посаду посла Великої Британії у США.

Чому Мандельсон подав у відставку з керівної партії Великої Британії?

Пітер Мандельсон вирішив піти з партії, бо хотів уникнути її "подальшого сорому", після того, як стали відомі його зв'язки з фнансистом Джерффрі Епштейном, який причетний до серйозних злочинів на власних вечірках у 1990 – 2010 роках.

Так Мандельсон міг з'явитися в записах Епштейна. Фінансист нібито заплатив послу Великої Британії та його партнеру 75 тисяч фунтів стерлінгів (це приблизно 103 тисячі доларів). В опублікованих файлах з'явилося більше компромату на Пітера Мандельсона.

Через зв'язки Мандельсона з Епштейном прем'єр-міністр Кір Стармер звільнив його з посади посла. Очільник держави зазначив, що коли Мандельсона брали на посаду, то він не був відвертим щодо таких стосунків.

Мандельсон, який досі є лордом у верхній палаті парламенту Великої Британії, повідомив Press Association, що в неділю ввечері він написав листа генеральному секретарю Лейбористської партії Холлі Рідлі про те, що виходить з-під членства в партії,

– пише ЗМІ.

Таким чином статус однієї з найвпливовіших політичних фігур партії за останні 30 років став під сумнів. Пітер Мандельсон був серед лідерів "Нових лейбористів".

Однак Мандельсон відреагував на звинувачення щодо причетності до злочинів Епштейна. Він перепросив за це, але вважає що звинувачення в отриманні коштів від Джеффрі Епштейна є хибними.

Роблячи це, я не хочу завдавати ще більшого сорому Лейбористській партії, і тому я виходжу з членства в партії,

– пояснив посадовець.

Що відомо про британців, пов'язаних з Джеффрі Епштейном?