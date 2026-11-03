Туск повідомив про нічну спробу провокації на кордоні Польщі з Росією

У Польщі в ніч проти 3 листопада силовики запобігли можливій провокації на кордоні з Росією. Прем'єр-міністр Дональд Туск розповів про підозрілих осіб із ліхтарями та миттєву мобілізацію спецслужб.

Деталі нічного інциденту очільник польського уряду озвучив перед початком засідання міністрів, передає Bloomberg. За його словами, польські та союзницькі служби вже тривалий час отримували попередження про підготовку ворожими силами серйозних диверсій або актів саботажу в першій половині листопада.

Що сталося на кордоні з Польщею

Ситуація загострилася одразу після опівночі, коли польські прикордонники зафіксували підозрілу активність поблизу рубежу з Калінінградською областю Росії. У темряві помітили людей із ліхтарями, після чого на відповідну ділянку терміново направили чергові підрозділи.

Ми дуже швидко мобілізували там відповідні сили та засоби й змогли запобігти спробам провокації, якщо саме такими були наміри,

– повідомив Туск.

Глава уряду зауважив, що хоч достеменно підтвердити задуми цих осіб наразі неможливо, ситуація потребувала негайного контролю на місці.

Він закликав силовиків і надалі зберігати підвищену готовність через небезпеку диверсій як у прикордонні, так і всередині держави.

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що ризики ескалації восени підтверджував і командувач Об'єднаних збройних сил НАТО та американських сил у Європі Алексус Гринкевич під час нещодавнього візиту до Варшави. Через загрозу проникнення озброєних груп польська сторона завчасно зміцнила кордон контртерористичними групами та поліцією, а також розгорнула спеціальний оперативний штаб для координації дій у Вармінсько-Мазурському та Підляському воєводствах.

Раніше глава польського уряду вже вказував на спроби зовнішньої дестабілізації країни, заявивши про втручання проросійських сил у конфлікт навколо Конституційного трибуналу.