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Геополітика Близький Схід США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети, – Axios
13 червня, 22:23
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США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети, – Axios

Ірина Чеботнікова

Америка не залишилася осторонь ситуації на Близькому Сході. Під час атаки Ірану на Ізраїль США допомагають союзнику відбивати удари.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про допомогу США Ізраїлю

Тегеран масовано атакував Ізраїль увечері 13 червня. Хоча є влучання, та все ж ізраїльська протиракетна оборона випустила десятки ракет-перехоплювачів Arrow. 

Місцеві чиновники повідомляють, що армія США допомагає перехоплювати ракети, які наближаються.

Збройні сили США беруть участь у перехопленні ракет під час нападу Ірану на Ізраїль, 
– сказано в повідомленні.

Іран випустив понад сто ракет у бік Ізраїлю і твердить про збиття двох винищувачів ВПС Ізраїлю. Тель-Авів спростовує інформацію про збиті літаки.

 