США можуть частково вийти з НАТО до 2027 року, – Reuters

Сполучені Штати звернулися до європейських членів НАТО з вимогою взяти на себе повну відповідальність за всі ключові конвенційні оборонні спроможності Альянсу. Йдеться зокрема про розвідувальні функції та контроль над ракетними системами.

Виконати таке розпорядження від Білого дому необхідно в дуже стислі строки, до 2027 року. Про таке інформує агенція Reuters з посиланням на представників Пентагону, передає 24 Канал.

Чому США планують вийти зі складу НАТО?

Як зазначають співрозмовники агентства, така вимога від Вашингтона фактично означає радикальний перегляд ролей усередині НАТО. Рішення може суттєво змінити формат взаємодії між США та їхніми головними військовими партнерами в Європі.

Цей меседж озвучили під час закритої зустрічі у Вашингтоні між посадовцями Пентагону, що відповідають за політику щодо НАТО, та кількома європейськими делегаціями.

Представники Європи, за інформацією журналістів, сприйняли запропонований дедлайн як практично нездійсненний, враховуючи масштаби необхідних інвестицій і часу.

Американська сторона наголосила, що вважає темпи нарощування європейських оборонних можливостей після вторгнення Росії в Україну у 2022 році недостатніми.

Важливо! За словами джерел, Вашингтон також дав зрозуміти: якщо європейські союзники не виконають поставлених вимог до 2027 року, США можуть відмовитися від участі в окремих механізмах координації оборони в межах НАТО.

Що ще відомо про нові орієнтири США та як це вплине на Україну?