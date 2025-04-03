Ми такі ж активні, як і були раніше, – Рубіо про членство США в НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати залишаються частиною НАТО. А також зазначив, що вони такі ж активні, як і раніше.

З такою заявою Рубіо виступив перед засіданням глав МЗС країн-членів Альянсу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Рубіо про участь Штатів у НАТО

За словами держсекретаря США, Штати є активним учасником НАТО, попри "всю ту істерію, яка відбувається в мас-медіа у світі".

Він зауважує, що президент США Дональд Трамп за час своєї першої та другої каденцій підтвердив, що не виступає проти Альянсу. Водночас він проти НАТО, яке не має сил та засобів і не може виконувати свої зобов'язання.

І ніхто не очікує, що ви самі все це зробите в один рік. Але ми маємо йти реалістичним шляхом. І ми дійсно разом маємо збудувати те НАТО, яке має спроможності та засоби, яке може охороняти себе проти будь-якої загрози. І тому я сподіваюся, що ми якраз зможемо обговорити всі ці питання,

– пояснює Рубіо.

Він також висловив сподівання, що всі країни-члени Альянсу, включно зі США, візьмуть на себе зобов'язання збільшити свої витрати на оборону щонайменше до 5% від свого ВВП.

Водночас варто зазначити, що європейські союзники вже розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США та заміни Штатів у НАТО. Мова йде про період наступних 5 – 10 років.