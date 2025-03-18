Військові США та Південної Кореї розпочали навчання з блокування та штурму тунелів КНДР, – ЗМІ

Військові Південної Кореї та США розпочали навчання з блокування та штурму тунелів, які використовуються потенційним противником. Під час навчання використовують безпілотники та чотирилапих крокуючих роботів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Korea JoongAng Daily.

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Навчання Південної Кореї та США

За наявними даними, Північна Корея має в своєму розпорядженні мережу підземних тунелів. Вважається, що ці тунелі служать секретними шляхами втечі для лідера КНДР Кім Чен Ина та вищого ешелону на випадок війни, про що заявили в командуванні сухопутних операцій південнокорейської армії.

Крім того, в таких підземних спорудах можуть розташовуватись склади зброї.

Південнокорейські військові звернули увагу на тунелі після початку конфлікту Ізраїлю та "Хамасу", де ізраїльській армії доводиться штурмувати підземні укріплення.

Навчання триватимуть чотири дні. Відомо, що участь у них бере 370 військовослужбовців. Вони будуть використовувати найсучасніші технології, зокрема безпілотники, чотирилапих роботів та роботів для розмінування.