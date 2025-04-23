США планували визнати Крим російським, але не вимагали цього від Києва, – WP

США планували визнати Крим частиною Росії в рамках мирної угоди між Україною та Росією. Однак Вашингтон не вимагав від Києва, аби півострів визнали російським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що відомо про визнання Криму частиною Росії

Джерела WP говорять, що США планували визнати Крим частиною Росії в рамках мирної угоди щодо припинення війни. Втім, від Києва не вимагали визнання тимчасово окупованих територій частиною країни-агресорки.

Напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що не погодиться на пропозицію США визнати Крим російським, наголосивши, що це суперечить Конституції

Нема про що говорити. Це порушення нашої Конституції. Це наша територія, територія народу України,

– заявив Зеленський.

До слова, віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко також наголосила, що Україна нізащо не погодиться на замороження конфлікту та визнання будь-яких територій частиною Росії.

Нагадаємо, що раніше США запропонували мирний план зі значними територіальними поступками. Серед основних пунктів мирної угоди визнання анексії Криму у 2014 році, виключення можливості вступу України до НАТО, припинення вогню вздовж поточної лінії фронту, оголошення території навколо Запорізької АЕС нейтральною під американським контролем, а також зняття всіх санкцій з Росії. Водночас про будь-які територіальні поступки від Росії не мовиться.

Варто наголосити, що від 2014 року Росія окупувала близько 20% українських територій. Нині ворог не планує зупинятися і посилює штурми на різних ділянках фронту, адже прагне захопити ще більше.