Рубіо назвав намір Макрона визнати Палестину "ляпасом жертвам" 7 жовтня

США виступають проти наміру президента Франції Еммануеля Макрона стосовно визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію державного секретаря США і радника Трампа з нацбезпеки Марко Рубіо у соцмережі Х.

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Яка реакція США?

Марко Рубіо у п'ятницю, 25 липня, пояснив позицію Сполучених Штатів стосовно пропозицій визнати Палестину державою. Американський високопосадовець звернувся до французького лідера з цього приводу.

Сполучені Штати рішуче відкидають план Еммануеля Макрона визнати палестинську державу на Генеральній асамблеї ООН. Це безрозсудне рішення служить лише пропаганді ХАМАС та порушує мир,

– ідеться у повідомленні.

Він назвав це ляпасом жертвам 7 жовтня. Нагадаємо, що цього дня у 2023 році ХАМАС атакував Ізраїль з Сектору Гази та захопив десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію.

До слова, прем'єр Ізраїлю теж різко засудив рішення президента Франції визнати Палестину. На його думку, у таких умовах Палестина "стане плацдармом для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним".