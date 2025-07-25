Рубіо назвав намір Макрона визнати Палестину "ляпасом жертвам" 7 жовтня
- США виступають проти наміру президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестину державою на Генасамблеї ООН.
- Марко Рубіо заявив, що це рішення служить пропаганді ХАМАС порушує мир та є ляпасом жертвам 7 жовтня 2023 року.
США виступають проти наміру президента Франції Еммануеля Макрона стосовно визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію державного секретаря США і радника Трампа з нацбезпеки Марко Рубіо у соцмережі Х.
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Яка реакція США?
Марко Рубіо у п'ятницю, 25 липня, пояснив позицію Сполучених Штатів стосовно пропозицій визнати Палестину державою. Американський високопосадовець звернувся до французького лідера з цього приводу.
Сполучені Штати рішуче відкидають план Еммануеля Макрона визнати палестинську державу на Генеральній асамблеї ООН. Це безрозсудне рішення служить лише пропаганді ХАМАС та порушує мир,
– ідеться у повідомленні.
Він назвав це ляпасом жертвам 7 жовтня. Нагадаємо, що цього дня у 2023 році ХАМАС атакував Ізраїль з Сектору Гази та захопив десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію.
До слова, прем'єр Ізраїлю теж різко засудив рішення президента Франції визнати Палестину. На його думку, у таких умовах Палестина "стане плацдармом для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним".