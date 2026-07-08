Припинення вогню не працює: США уразили понад 80 цілей в Ірані, а в НАТО назвали це "необхідним"

Уночі проти 8 липня Сполучені Штати атакували низку цілей в Ірані. Під удар потрапили, зокрема, системи ППО й катери.

Про ураження іранських об'єктів у відповідь на нещодавні атаки Тегерану на торгові кораблі заявили в Центральному командуванні США (CENTCOM).

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Що відомо про нові удари по Ірану?

За даними американської сторони, Іран атакував 3 комерційні судна за допомогою безпілотників і протикорабельних ракет після того, як вони скористалися маршрутом, який підтримують США та Оман. У відповідь Вашингтон завдав авіаударів і відновив нафтові санкції, що спричинило нове зростання світових цін на нафту. Так, було уражено понад 80 цілей, серед яких:

системи ППО;

командні пункти;

радіолокаційні станції;

протикорабельні ракетні комплекси;

катери Корпусу вартових ісламської революції.

У CENTCOM заявили, що операція має на меті послабити спроможність Ірану атакувати міжнародне судноплавство та наголосили на готовності й надалі реагувати у разі порушення режиму припинення вогню.

Режим припинення вогню США з Іраном більше не діє. Минулої ночі (8 липня, – 24 Канал) ми дуже потужно атакували Іран,

– висловився Дональд Трамп.

Він сказав і про те, що сенсу немає і в переговорах з Тегераном. Зауважимо, що в медіа писали про іншу позицію Штатів. У WSJ повідомляли, що Вашингтон скасував дозвіл, який дозволяв експорт іранської нафти, однак заявив про готовність продовжити переговори з Тегераном щодо остаточної мирної угоди.

Яка реакція НАТО?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав дії США у відповідь на атаки Ірану на комерційні судна в Ормузькій протоці. За його словами, Вашингтон був змушений відреагувати, оскільки Тегеран порушив режим припинення вогню.

Це було абсолютно необхідно. Бо оскільки у вас є перемир'я і воно порушується, ми бачили, що кораблі були атаковані. Думаю, це було ключовим, що США зреагували,

– сказав Рютте під час саміту НАТО в Анкарі.

Водночас головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у порушенні меморандуму про взаєморозуміння, який сторони підписали 17 червня.

Зазначимо, що домовленості щодо перемир'я між США та Іраном порушуються вже не вперше, після чого сторони обмінюються ударами. Нещодавно США завдали ударів по військових об'єктах Ірану після атак Тегерана на цивільні судна в Ормузькій протоці, звинувативши його у порушенні режиму припинення вогню.

У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти в Кувейті та Бахрейні, поклавши відповідальність за зрив перемир'я на Вашингтон. Дональд Трамп заявив, що США готові продовжити військові дії, тоді як Тегеран пригрозив "нищівною відповіддю".