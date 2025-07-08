The Economist пояснило, чому Трамп насправді відновив допомогу Україні

Раптове рішення президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї зовсім не означає, що він змінив свою стратегію і став прихильником Києва. Це радше тактична поступка, покликана уникнути повної поразки України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Як у виданні прокоментували зупинку підтримки України

У виданні зауважили, що рішення США на початку липня призупинити постачання зброї стало несподіванкою як для України, так і для європейських союзників. Проте вже 7 липня Трамп різко змінив позицію, заявивши, що Україна повинна мати можливість захищатися. Невдовзі після цього і Пентагон підтвердив, що направить "додаткову оборонну зброю".

У матеріалі також назвали "дезінформацією" пояснення Пентагону про те, що зупинка постачань зброї зумовлена нібито необхідністю перегляду запасів.

Так, дефіцит засобів ППО є, проте зброя для України надходить із виробничих ліній підрядників, а не зі складів армії США. Ізраїль, наприклад, продовжував отримувати озброєння без перебоїв навіть під час війни з Іраном,

– йдеться у статті.

На думку авторів матеріалу, скасувавши рішення Пентагону, Трамп принизив Пентагон, і ця зміна позиції президента США свідчить, що "навіть найближчі соратники не можуть передбачити різкі повороти Трампа".

Водночас у виданні зауважили, що цей крок є перемогою здорового глузду, адже останнім часом Україна переживає найінтенсивніші обстріли з початку російського повномасштабного вторгнення. Зупинити американську підтримку в цій ситуації – стало б фактично дозволом агресору безкарно робити все, що йому захочеться.

Про що свідчить різкий поворот Трампа щодо України

У виданні застерігають, що не варто думати, що Трамп раптом став прихильником України. Поновлення поставок радше означає повернення до попереднього стану, коли допомога, схвалена ще адміністрацією Байдена, поступово згорталася.

Сам же Трамп наразі не зробив жодної заяви про намір допомагати Україні.

Десятки мільярдів доларів допомоги, затверджені Конгресом минулого року, досі не виділені. Нових коштів Конгрес також не передбачив. У "великому прекрасному" податково-бюджетному законі, підписаному Трампом, грошей для України нема. Навіть ті невеликі суми, що були в базовому бюджеті Пентагону, планують скоротити ще більше у проєкті на 2026 рік,

– зазначається у матеріалі.

Втім, на думку видання, Трамп почав усвідомлювати, що глава Кремля Володимир Путін просто маніпулює ним. Американський лідер не готовий інвестувати більше коштів в перемогу України, але не хоче допустити її поразки під час власного президентського терміну.

Ймовірно, Трамп розуміє, що падіння України стане для США геополітичною катастрофою, ще гіршою, ніж виведення військ з Афганістану у 2021 році.