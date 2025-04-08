Змінюють пріоритети: що означає виведення частини військ США із Польщі

У США повідомили про те, що вони виводять частину військ з аеропорту Ясьонка в Польщі, яким є ключовий хабом допомоги Україні. Цей процес був доволі передбачуваний.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зауваживши, що Європа повинна сама забезпечити себе своїми військовими. Тим часом США мають "клопоти" в іншому регіоні.

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Що означає виведення частини військ

За словами голови Центру політичних студій, виведення частини військ варто сприймати як закономірний процес, адже про це говорили вже давніше. Основний фокус США тепер буде в Азії, адже їх непокоять суперечності з Китаєм. Європа ж має подбати про свою безпеку самостійно.

Значну частину американських військ в Європі мають замінити європейськими. Вже протягом 10 років були розмови про те, що Європа має брати ці спроможності повністю,

– наголосив він.

Божко пояснив, що команда Дональда Трампа зараз якраз і почала діяти в цьому напрямку. Наразі Вашингтон немає причини, яка б змусила відмовитись їх від цього плану.

До слова, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також повідомив, що рішення про виведення американських військових не є новим – його ухвалили в липні 2024 року на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Він також підкреслив, що частина військ США залишається в Польщі, а сам Вашингтон не зупинить постачати Україні військову допомогу.