Країна розколота: у США може виникнути загроза громадянської війни

Новообраний мер Нью-Йорка, демократ Зогран Мамдані, пропонує соціалістичні ідеї, зокрема безкоштовний транспорт. Це викликає занепокоєння щодо можливого відтоку бізнесу з міста та його економічного занепаду.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц пояснив 24 Каналу, що США переживають глибоку кризу через руйнування "американської мрії". Тривала зупинка роботи федерального уряду створює критичну ситуацію, що теоретично може призвести навіть до військового втручання чи громадянського конфлікту.

Чи справді "американська мрія" зруйнована?

Нью-Йорк із річним бюджетом 115 мільярдів доларів є центром капіталізму, але прихід мера з соціалістичними ідеями свідчить про кризу, яка руйнує основи Америки – країни, де кожен міг піднятися соціальними сходами завдяки власним зусиллям.

Саме ця мрія цементувала Америку. Тепер соціальні ліфти не працюють, люди залишаються бідними. Це вкрай дратує та озлоблює американців,

– пояснив доктор економічних наук.

Трамп має стабільну підтримку, бо його виборці побачили у ньому носія рішень. Він тричі брав участь у виборах, двічі переміг і один раз був близький до перемоги, тож його поява в політиці не є випадковою.

Чи призведе політика Мамдані до втечі капіталу з міста?

Мешканці Нью-Йорка підтримали соціалістичні ідеї Мамдані, але їхня реалізація потребує значних коштів. Тому він пропонує підвищити податки для заможних, що викликає невдоволення еліт.

Зверніть увагу! Мамдані, уродженець Уганди, став першим мусульманином-мером Нью-Йорка. Попри критику Трампа за підтримку Палестини, він зумів об’єднати молодь та іммігрантів, що забезпечило йому перемогу на виборах.

"Багатії заявили, що готові вивести свої компанії та активи з міста. І якщо це станеться, ми побачимо крах Нью-Йорка. Я розумію, що людям важко уявити, як таке місто може занепасти, але такі історії вже траплялися. Є таке місто як Детройт", – пояснив Ліпсіц.

Детройт, колись автомобільна столиця Америки, занепав після конкуренції з японськими виробниками. Місто перетворилося на "привид" із покинутими будівлями.

Якщо Трамп обмежить федеральне фінансування Нью-Йорка, а Мамдані підвищить податки для заможних, це може призвести до економічного занепаду.

Чи зможе Америка уникнути внутрішнього вибуху?

Експерт вважає, що у США зникає негласний компроміс про те, що "всі мають робити бізнес". Демократи опинилися в кризі й намагаються викликати суспільне невдоволення.

Загроза громадянської війни цілком серйозна. Особливо враховуючи кількість зброї. Демократи звинувачують республіканців, республіканці – демократів, але соціологія показує, що американці звинувачують всіх однаково. Країна розколота,

– вважає Ліпсіц.

За словами експерта, вже виникли проблеми з виплатою зарплати військовими.

"Гроші довелося давати приватному інвестору – другу Трампа. Якщо це триватиме, очільники армія може взятися за створення комітету національного порятунку",– підсумував Ліпсіц.

Що відомо про політичну ситуацію в США?