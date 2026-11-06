Путін дедалі ближче до перевірки статті 5 НАТО: президент Литви попередив про загрозу

Росія продовжує провокації проти європейських країн, намагаючись перевірити їхню готовність до відповіді. Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що такі дії можуть призвести до значно небезпечнішого протистояння.

Про це президент Литви заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, яке цитує Onet.

Як Росія випробовує готовність НАТО до відповіді?

Володимир Путін дедалі ближче підходить до випробування статті 5 НАТО, яка передбачає колективну оборону союзників у разі збройного нападу.

За словами Науседи, Литва отримала розвідувальну інформацію про можливі російські провокації. Через це країна, як і Польща, посилила заходи безпеки на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Президент Литви наголосив, що останні інциденти є частиною значно ширшої картини гібридної війни Росії проти Європи.

Йдеться про нелегальну міграцію, повітряні кулі, які порушують повітряний простір Литви, а також безпілотники, що прилітають з боку України або Росії.

Росіяни хочуть перевірити, чи відреагуємо ми, чи ні. Путін дедалі ближче підходить до випробування статті 5, тобто зобов'язання НАТО надати допомогу союзнику, який зазнав нападу,

– заявив Науседа.

Він зауважив, що іноді складно визначити межу між гібридними операціями та безпосередніми військовими діями. За його словами, такі інциденти можуть призвести до людських жертв.

Які проблеми в обороні виявили у Литві?

Науседа навів приклад нещодавнього інциденту з безпілотником, який врізався в дерево та вибухнув.

За словами президента, Литві пощастило, що в момент вибуху поруч нікого не було.

Водночас цей випадок продемонстрував прогалини в протиповітряній обороні країни.

Через це Литва прискорює закупівлю оборонних систем, насамперед засобів протидії безпілотникам, а також обладнання для розвідки та спостереження.

Науседа зазначив, що країна має амбітні плани щодо зміцнення оборони. За його прогнозом, у другій половині 2027 року Литва буде значно краще підготовлена до подібних загроз.

Раніше польські спецслужби на ділянці рубежу біля Калінінградської області вже запобігли спробам провокації групи підозрілих осіб із ліхтарями.