Три десятиліття провів, плаваючи в російських грошах, – журналістка розкритикувала Віткоффа

Норвезька журналістка Іне Бак Іверсен різко висловилася про спецпосланника США Стіва Віткоффа. Вона заявила, що політик "три десятиліття провів, плаваючи в російських грошах, російських мафіозних колах і російському ринку нерухомості".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Іне Бак Іверсен.

Дивіться також Трамп відправляє Віткоффа до Москви, а Дрісколла – до Києва

Що сказала норвезька журналістка про Віткоффа?

На думку Іверсен, Віткофф – не просто "хлопець з MAGA", який консультує президента США Дональда Трампа з питань Росії та України.

Насправді він має російське походження, побудував свої статки завдяки колам Нью-Йорка, які були заповнені пострадянськими кримінальними грошима, а зараз просуває так званий "мирний план", який є бажанням Кремля. І це все не випадковість, а логічний розвиток подій.

Журналістка зазначає, що у 1990-х роках елітна нерухомість Мангеттена стала головним місцем відмивання грошей для російських злочинних мереж, які втекли від розпаду СРСР. ФБР дало свідчення Конгресу про цю епоху. Це не було таємницею. І саме тоді до влади прийшли Віткофф і Трамп.

У 80 – 90-х роках Трамп-Тауер був заповнений російськими мафіозі, торговцями зброєю, відмивачами грошей, "бізнесменами", пов'язаними з Семеном Могилевичем, та підставними компаніями, що купували за готівку. Трамп не просто терпів – він сліпо "вітав" це.

Тоді як його друг Віткофф грав на комерційній версії тієї ж екосистеми. Поки Трамп займався кондомініумами, купленими за готівку, Віткофф займався великими офісними будівлями, які фінансувалися через непрозорі партнерства та продавців, що перебували у скрутному становищі.

У наш час Віткофф став головним представником Трампа в політиці щодо Росії та України. Людина, яка не має дипломатичного досвіду, досвіду роботи в Україні та має велику російську мережу та історію гучних прокремлівських висловлювань. І ось ми знову тут, а США виконують бажання Росії.

Іверсен зазначає, що 2016 року Пол Манафорт, колишній голова передвиборчого штабу Трампа, зустрівся з Констянтином Килимником, агентом російської розвідки, щоб обговорити "мирний план" для України, який би легітимізував вторгнення Росії, встановив лідера, схваленого Москвою, скасував санкції та змусив Київ вести переговори під тиском.

На думку журналістки, Трамп багато разів чув про "мирний план" Манафорта. І ось ми знову тут, цього разу з 28-пунктним "планом миру", представленим Віткоффом, який містить ті самі безглузді вимоги й ті самі викривлені наративи.

Це не інновація. Це переробка політики Кремля. Доставлена бізнес-партнерами, замаскованими під дипломатів,

– переконана Іверсен.

Вона також згадала про перший строк Трампа. Легко забути, наскільки тривожними були приватні зустрічі Трампа з Путіним: відсутність американських чиновників, відсутність стенограм, відсутність підзвітності, вилучення нотаток перекладачів, політичні результати, що таємничо збігаються з цілями Росії.

І зараз, на думку журналістки, все те саме: закрита зустріч Трампа з Путіним на Алясці, тихі поїздки Віткоффа до Москви, неофіційні переговори про Україну та відсутність прозорості. Іверсен зауважує, що до Росії немає жодних вимог, тоді як на Україну постійно тиснуть та вимагають вдячності. На її думку, це все – не дипломатія, а умиротворення.

Іверсен додає, що публічні заяви Віткоффа не відрізняються від російської пропаганди щодо російської мови. І навіть у 2018 році Віткофф критикував західні економічні санкції проти Росії, введені після незаконної анексії Криму Москвою.

Ставлення Віткоффа до війни в Україні: коротко про головне