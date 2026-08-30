"Виграє війну": президент Фінляндії зробив гучну заяву про Україну

Понад 4 роки Україна протистоїть російській агресії. Вона не лише вистояла, але й змогла зміцнити свої позиції.

Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Bild.

Як Стубб оцінив шанси України на перемогу?

За словами політика, Україна зараз перебуває в сильнішій і кращій позиції, ніж у будь-який інший момент цієї війни – у військовому, політичному та фінансовому плані.

Стубб вважає, що Україна виграє війну проти Росії. Перемогою України буде збереження її як незлежної, суверенної держави.

Президент Фінляндії підкреслив значущість поразки Росії для усієї Європи. Він пояснив, що для союзників підтримка України у її боротьбі сьогодні – це внесок у їхню власну безпеку.

Україна є найкращою гарантією безпеки, яку ми маємо перед Росією. Якщо Україна програє, ми програємо,

– заявив фінський лідер.

Водночас Стубб вважає, що не слід недооцінювати ворога. За його словами, радянський період показав, що росіяни здатні переносити економічні труднощі. Втрати в економіці і на полі бою, каже політик, не здатні зупинити Путіна від продовження війни.

Також Стубб закликав Європу відновити з Росією діалог на політичному рівні.

Окремо президент Фінляндії зізнався, що не вірить у те, що Кремль захоче напасти на НАТО.