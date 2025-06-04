Росія "спокушає" Індію Су-57: обіцяє доступ до коду та локалізацію

Росія активізувала зусилля, щоб "протиснути" свій Су-57Е на індійський ринок. Кремль запропонував Нью-Делі повний доступ до технологій та локалізацію виробництва.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням нас Bulgarian Military. Москва зробила Індії пропозицію щодо винищувача Су-57Е, яку називають "такою, від якої неможливо відмовитися".

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Росія намагається втримати Індію за Су-57

Росіяни обіцяють повний доступ до вихідного коду, локалізацію виробництва та повну відповідність до стратегії "Зроблено в Індії".

Су-57, який у Росії позиціонують як багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, давно намагаються "протиснути" на індійський ринок. Але зараз Кремль вийшов з новою надзвичайною пропозицією – глибока інтеграція з індійськими системами, обслуговування в Індії та спільна розробка частини електроніки.

Що саме пропонує Москва:

Повний доступ до початкового коду Су-57Е;

Локалізація виробництва під ініціативу Зроблено в Індії;

Встановлення індійського озброєння, нових РЛС і бортових систем;

Потенційне використання технологій, залучених до модернізації Су-30МКІ.

Так Росія прагне зберегти свій вплив на одному з найбільших ринків озброєння у світі – попри посилення співпраці Індії з Заходом.