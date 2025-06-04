Про це розповідає 24 Канал з посиланням нас Bulgarian Military. Москва зробила Індії пропозицію щодо винищувача Су-57Е, яку називають "такою, від якої неможливо відмовитися".
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Росія намагається втримати Індію за Су-57
Росіяни обіцяють повний доступ до вихідного коду, локалізацію виробництва та повну відповідність до стратегії "Зроблено в Індії".
Су-57, який у Росії позиціонують як багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, давно намагаються "протиснути" на індійський ринок. Але зараз Кремль вийшов з новою надзвичайною пропозицією – глибока інтеграція з індійськими системами, обслуговування в Індії та спільна розробка частини електроніки.
Що саме пропонує Москва:
- Повний доступ до початкового коду Су-57Е;
- Локалізація виробництва під ініціативу Зроблено в Індії;
- Встановлення індійського озброєння, нових РЛС і бортових систем;
- Потенційне використання технологій, залучених до модернізації Су-30МКІ.
Так Росія прагне зберегти свій вплив на одному з найбільших ринків озброєння у світі – попри посилення співпраці Індії з Заходом.