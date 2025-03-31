Суд у Парижі заборонив Марін Ле Пен балотуватись в органи влади: вона визнана винною у корупції

Суд у Парижі визнав лідерку парламентської фракції партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і вісім євродепутатів від тієї ж політсили винними у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту. Це може покласти край політичній кар'єрі Ле Пен.

Її визнали винною у привласненні 474 тисяч євро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews і BFMTV.

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Яке рішення ухвалив суд щодо Ле Пен

Суд у Парижі визнав лідерку парламентської фракції партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і вісім євродепутатів від "Національного об'єднання" винними у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту.

Конкретний вирок поки не відомий. Для кожного фігуранта його оголосять окремо. Вирок суду у будь-якому разі автоматично забирає у Ле Пен право балотуватися в органи влади у наступні 5 років. Сама Ле Пен назвала це "політичною смертю".

Марін Ле Пен і співробітників "Національного об'єднання" визнали винними в тому, що вони фіктивно наймали парламентських помічників у Європарламенті, щоб викрасти гроші на користь партії. Це класифікують як корупцію.

Суд підрахував, що загальний збиток Європарламенту склав 2,9 мільйона євро, при цьому Ле Пен особисто привласнила близько 474 000 євро.

Прокурор вимагала у суду оштрафувати Ле Пен на 300 тисяч євро та засудити до ув'язнення на 10 років.

Ле Пен і її захист наполягали, що справа не пов'язана з корупцією, вони нічого не вирішували, а вся суть полягає в європейській бюрократії та адміністративній плутанині.

Я абсолютно не відчуваю, що вчинила найменше порушення, найменший незаконний крок,

– заявила Ле Пен.