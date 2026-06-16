Під час святкування дня народження Трампа Білий дім хотіли атакувати, – Fox News

ФБР спільно з іншими правоохоронними органами запобігло ймовірній атаці на турнір UFC Freedom 250, який відбувся у Вашингтоні. Захід проводився проводився в межах святкування 80-річчя президента США Дональда Трампа. Станом на 15 червня під вартою перебували 5 підозрюваних. Загалом правоохоронці встановили 23 особи, які, ймовірно, могли бути пов'язані з підготовкою нападу.

Про це повідомляє Fox News Digital із посиланням на американських посадовців.

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Як вдалося запобігти атаці?

За версією слідства, організатори планували використати безпілотники з вибухівкою для ударів по будівлях поблизу місця проведення турніру. Це мало спричинити масову евакуацію та скерувати натовп у зону, де нібито заздалегідь готувалася група снайперів. Крім того, розслідувачі стверджують, що одним із можливих етапів операції був штурм воріт Білого дому.

ФБР отримало інформацію про загрозу ще 10 червня. Після цього агенти отримали ордер на арешт одного з підозрюваних у Цинциннаті. Подальше розслідування виявило листування в месенджері Signal, де кілька людей нібито обговорювали підготовку до атаки.

Під час аналізу телефону одного із затриманих слідчі знайшли щонайменше 23 акаунти Signal, які могли бути залучені до планування операції. Також вдалося встановити, що частина учасників могла вирушити до Фредеріксбурга у штаті Вірджинія 12 – 13 червня для підготовки до реалізації задуму.

Один із фігурантів, за інформацією слідства, заявив, що цілями атаки мали стати "капіталістичні еліти", мільярдери та політики, які отримують підтримку від Американо-ізраїльського комітету з громадських зв'язків (AIPAC). Розслідування охопило щонайменше 12 регіональних офісів ФБР.

Ймовірною ціллю змовників був турнір UFC Freedom 250 – масштабний захід на території Білого дому, який проводився в межах святкування 80-річчя президента США Дональда Трампа. Подію відвідали близько 4,3 тисячі людей, серед яких було приблизно 1,2 тисячі військовослужбовців.

У турнірі взяли участь 14 бійців, які змагалися у спеціально встановленому октагоні. Зауважується, що ця справа стала черговим епізодом у серії загроз і безпекових інцидентів, пов'язаних із Дональдом Трампом та представниками його адміністрації, що знову загострило дискусію щодо ризиків політичного насильства у США.

До речі, 14 червня Дональд Трамп відзначив 80-річчя, ставши одним із найстарших чинних лідерів держав у світі. За даними дослідників, серед керівників 186 країн-членів ООН лише 16 осіб старші за нього.

Конституція США встановлює для кандидатів у президенти лише мінімальний вік – 35 років, не передбачаючи верхньої вікової межі. Водночас 22-га поправка обмежує перебування на посаді президента двома обраними термінами.