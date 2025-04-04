Великий блеф: якого розвитку подій може чекати Трамп у митній війні

Дональд Трамп оголосив про введення мит на товари практично з усіх країн світу. Президент США назвав це "днем визволення" і пообіцяв американцям неймовірне економічне процвітання.

Американський лідер давно випрацював свою манеру політичної поведінки. Як розповів 24 Каналу політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, спершу він задобрює опонентів, а якщо це не спрацьовує, то переходить до погроз.

До теми Золотий вік США повернеться, чи ні: що означають нові мита Трампа та як це вплине на світ

Чому мита Трампа можуть бути великим блефом

З Росією Трамп одразу почав з тактики задобрювання, натомість з Україною – з погроз. Схожу схему можемо побачити і в нових митах США.

На мій погляд, це всесвітній блеф, тому що в нього все так працює. Тут так само як з Росією та Україною, але у масштабах всього світу,

– підкреслив політичний експерт.

Ймовірно, Трамп очікує, що після такого рішення весь світ піде йому на зустріч, захоче співпрацювати. Але дехто навпаки введе зустрічні тарифи, що дуже сильно вдарить по економіці США й може призвести її до рецесії.

Якщо все-таки цей блеф спрацює, то країни, які не співмірно вводили мита щодо товарів з Америки, справді можуть їх знизити. Частково це принесе економічні вигоди, але точно не у великих масштабах.

У Європейському Союзу вже заявили, що хочуть домовлятися. Там підкреслили, що така політика невигідна нікому. Якщо Трамп не поступиться, то ЄС готовий запроваджувати тарифи у відповідь. Тому ніякої логіки у діях президента США немає, він лише хотів, щоб інші країни почали з ним домовлятися.

Чи вплинуть мита на стосунки з Росією

Можна припустити, що у теперішній ситуації Трамп хоче натиснути на Євросоюз, наприклад, для того, щоб вони зняти санкції з Росії. Тоді він зможе домовитися з Владіміром Путіним. Але навряд чи це була першочергова причина введення мит.

Цифри, які навів Трамп у відомій таблиці, дуже сумнівні. Деякі країни вже заявили, що таких мит не існує. Це лише підтверджує, що очільник США просто хоче політично натиснути на певних лідерів, щоб вони пішли йому назустріч, почали більше інвестувати,

– сказав Андрій Городницький.

Наприклад, якийсь виробник з Німеччини зараз скаже, що готовий інвестувати у завод в Техасі. Трампу важливо навіть формально показати, що нібито відкриваються нові можливості. Справжніх релокацій може і не відбутися, але важливо озвучити навіть популістські заяви, щоб здобути схвалення американців.

Скоріш за все, інші країни навпаки виводитимуть свої інвестиції та перекидатимуть їх в інші країни. Вони можуть створювати робочі міста там, де є дешева робоча сила, де все простіше організувати,

– зауважив Андрій Городницький.

Мислення Трампа в цьому сенсі доволі примітивне. Він вирішив просто налякати світ і сподівається, що досягне результату. Тепер він спробує з кожною новою інвестицією здобувати собі політичний рейтинг і переконувати людей, що це стало можливим завдяки його рішенням.

Нагадаємо, під широкомаштабні мита Трампа потрапила і Україна. Для нас тарифна ставка становить 10%. У міністерстві економіки зазначили, що це складно, але не критично. Найбільше мита вдарять по малих виробниках, над пом'якшенням умов для них вже працюють.