Американці навіть Різдво не зможуть святкувати: як Трамп прорахувався з митами для Китаю

Тарифна війна між Сполученими Штатами та Китаєм загострюється. Однак, ймовірно, у Білому домі не спрогнозували усі можливі наслідки й вже зрозуміли, що зайшли занадто далеко, тож зараз треба зупинитися.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що найбільшу неповагу до міжнародної торгівлі проявили саме США, оголосивши торгівельну війну майже всьому світові.

Цікаво Трамп не врахував важливих нюансів, ввівши мита проти 185 країн

Трамп вже зайшов занадто далеко

Зараз в риториці Трампа з'явилася нова фразеологія про те, що він готовий поговорити з Сі Цзіньпіном. Президент США Трамп назвав лідера Китаю другом після введення масштабних торгівельних мит. До слова, ставка тарифів США на китайський імпорт тепер фактично становить 145%.

Те, що зараз Трамп говорить про можливість переговорів й називає Сі Цзіньпіна другом – це натяк й сигнал китайцям, мовляв, домовляймось,

– мовив Фесенко.

На його думку, торгівельна війна між США та Китаєм ще продовжуватиметься певний час, але переговори неминучі. Інша річ, чи вдасться домовитись, тому що Китай зараз поводиться зовсім інакше, ніж поводився під час першої каденції Трампа.

Ми просто не розуміємо, який обсяг товарів побутових товарів споживають американці. Якщо зараз всі ці товари не надходять на американський ринок, просто невідомо, чим і як це замінити,

– додав політолог.

Зокрема, китайські виробники не отримали замовлень від американських компаній на виготовлення ялинок та різдвяних іграшок. Тут уже питання, як американці святкуватимуть Різдво, коли значна частина побутових товарів вони постачаються з Китаю.

До слова, Вашингтон вже оголосив 90-денну паузу для десятків країн, з якими вестиме переговори.